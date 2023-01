“Upozoravali smo na zaokruživanje, ali ovo nismo očekivali. Ljudi su ljuti”

Podijeli :

Izvor: Pixabay/Pexels/Ilustracija

Predsjednica Hrvatske udruge potrošača, Ana Knežević, gostovala je u N1 Studiju uživo i komentirala zaokruživanje cijena otkako je od 1. siječnja Hrvatska uvela euro kao službenu valutu.

“Upozorili smo da je bilo kod svih i da će biti kod nas, ali da će ovako biti nismo očekivali. Krenulo je s kavom pa s kruhom pa s cigaretama”, rekla je Knežević o povećavanju cijena.

“Ljudi su i ljuti i razočarani jer imamo stampedo cijena od prošle godine, stalno poskupljuje. Cijelo vrijeme se govorilo da s uvođenjem eura neće biti poskupljivanja, a sada nam se pokazuje suprotno”, rekla je Knežević.

Spomenula je da se potrošači žale da je cijena bijelog kruha, primjerice, sada 1 euro, a bila je niža od 7 kuna. “Kava je poskupjela dvije i pol kune. Cigarete koje su bile 29 kuna sad su 3,90 eura”, rekla je Knežević.

“Ljudi su strašno ljuti, mi prijavljujemo Inspektoratu pa ćemo vidjeti što će napraviti. Bio je problem s kovanicama, da neće uzeti. Gospođa je rekla da je došla kupiti novine, donijela dva medvjeda, a prodavačica ih nije htjela uzeti”, rekla je Knežević.

Dodala je da je zaokruživanje na puno višu cijenu prekršaj, kao i da očekuju da Državni inspektorat, kao i Turistička inspekcija provjere cijene kava u kafićima. “Da će zaokruživati na dva i pol eura kavu koja je bila 14 kuna, malo je predrastično”, rekla je.

Ministri su, dodaje, oštri na riječima, ali ako se to ne pretvori u djela – badava. “Državna inspekcija ima mogućnost po zakonu ovo kontrolirati. Mogu kao tajni kupci obilaziti dućane i kontrolirati ako je nešto poskupjelo. Mora biti cijeli sustav. Crne liste ne znače ništa. Da su htjeli, moglo se u to uključiti i Ministarstvo gospodarstva i provjeravati cijene. Oni su to prepustili nama, a mi smo volonteri u svim udrugama”, rekla je Knežević.

Dodala je da će u ovih 14 dana, koliko traje dvojni optjecaj valuta, biti interesantno. “Tu ima trzavica između potrošača i trgovaca. Bit će zanimljivo vidjeti što će biti kad bude samo euro”, kazala je.

