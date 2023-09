USKOK rekonstruirao: Poznati psihijatar donio mito u Ministarstvo i tražio da požure

Podijeli :

PIXSELL

Jedan od najpoznatijih hrvatskih psihijatara i psihoterapeuta Jadran Morović ovih je dana završio pod optužbom za korupciju. USKOK je protiv njega podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu, no ona još nije potvrđena.

USKOK tvrdi da je Morović s ukupno 1.066 eura pokušao podmititi višu stručnu savjetnicu u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Naime, ovaj psihijatar uz svoj terapeutski posao vodi i nekretninski biznis. Prokurist je tvrtke ‘Belvedere invest’ koja trenutno na prodaju nudi apartmane i vile u Sv. Filipu i Jakovu.

Natezanje s ministarstvom

Lani u lipnju, prema USKOK-ovoj optužnici, Morović je urgirao u Ministarstvu zbog otkupa nešto više od 400 kvadrata državnog zemljišta koje je tvrtki, čiji je suvlasnik, bilo potrebno za nastavak građevinskog projekta.

Još krajem rujna 2021. tvrtka je Ministarstvu podnijela zahtjev za otkupom, no to do sredine prošle godine nije bilo riješeno. Zato se Morović, rekonstruirao je USKOK, uputio u Ministarstvo kako bi kontaktirao osobu zaduženu za konkretan predmet. Pronašao je savjetnicu koja je, kako će se kasnije ispostaviti, bila uvjerena da je Morović došao provjeriti čestice što ih je planirao otkupiti od države. No on joj je, navodi se u optužnici, dao list papira na kojem je pisalo “Dopuna zahtjeva” te je s unutarnje strane bila je pričvršćena novčanica od 500 kuna. To iznosi oko 66 eura.

Kako je otkriveno mito?

Savjetnica, koja je uvjerila istražitelje kako nije vidjela novčanicu, poručila je Moroviću da ne može odmah uzeti njegov predmet u rad jer je zauzeta drugim slučajevima.

Zbog toga je on, navodi dalje USKOK, idući dan ponovno došao u Ministarstvo, ovoga puta s kuvertom u kojoj je bilo deset novčanica od po 100 eura. Ta kuverta nalazila se u većoj kuverti u kojoj je bila građevinska dokumentacija pa ju je službenica, stoji u optužnici, uzela ponovno ništa ne sluteći.

Tek kasnije je novac pronađen u spisu.

Prijevare s nekretninama i mito: USKOK podigao optužnicu protiv 26 osoba Tko će doći na čelo USKOK-a? Zlata Hrvoj Šipek prije odlaska odabire svog kandidata

Detalji iskaza savjetnice

“Pogledala sam u kuvertu koju je donio Morović i vidjela da se u njoj nalazi jedna manja kuverta. Unutra sam pronašla 1.000 eura. O tome sam odmah obavijestila svog šefa, a novac smo stavili su sef”, svjedočila je tijekom istraga savjetnica.

Dok je po šefovom nalogu slagala spis Morovićeve firme pronašla je i onih prvih 500 kuna. “I o tome sam obavijestila šefa”, potvrdila je. Morović je i idućih dana dolazio u Ministarstvo no ona više s njim nije željela razgovarati.

“Samo mi je kasnije poslao e-mail objašnjavajući nevješto kako je kod mene ostavio neki novac”, prisjetila se u svom iskazu tijekom istrage.

Svjedoci govorili o mitu

Njezina kolegica, koja je također ispitana kao svjedokinja, potvrdila je da je savjetnica bila zgranuta kada je pronašla novac u spisu. “Moj Bože, što je ovo”, citirane su njezine riječi u optužnici. Da je odmah sve obavijestila o pronalasku novca posvjedočio je i njezin šef.

Tijekom istrage utvrđeno je da je Morović u Ministarstvu bio ukupno 19 puta, a istražitelji su prikupili i požurnice što ih je slao.

“Nije mi jasno što se zbiva s mojim predmetom”, napisao je nakon što je u Ministarstvu ostavio novac pa USKOK zaključuje da je možda tada posumnjao da je njegovo nezakonito postupanje bilo prijavljeno. Tijekom istrage Morović, kojem prijeti do pet godina zatvora, branio se šutnjom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.