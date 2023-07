Uvjeti u kojima borave djeca s autizmom: “To je savršen recept za tragediju”

Podijeli :

Majke dječaka koji pokhađaju školu u Centru za autizam u Zagrebu Daniela Tomašković i Gordana Hrup u Točki na tjedan su ukazale na velike probleme kada je riječ o prostorima u kojima njihova djeca borave.

“Mi smo jako zadovoljni učiteljicama, Roku je lijepo i tamo napreduje, ali ono što nas roditelje mori je što su djeca u premalom prostoru i neadekvatnom prostoru. To je zgrada koja samo što ne pukne“, kazala je Tomašković.

“Centar za autizam 40 godina nema svoj objekt, djecu se seljaka kao kofere” N1 Newsnigh: Centar za autizam – Tomašević ne obećava ništa

“Sreća u nesreći je da je skupina starijeg sin uvijek imala veći prostor i nekako je to funkcioniralo. Mlađi sin nema te sreće. On je imao malene prostore, svake godine iz manjeg u još manji prostor ide. Taj prostor je bio namijenjen za dvije osobe, a kod mlađeg sina ih je 3 dečka ujutro, pomnoćnica ujutro, ne cijelo vrijeme, i edukacijski rehabilitator. To je kosi krov, ako je neko dijete veće može udariti glavom”, rekla je Hrup.

Tomašković se osvrnula i na projekt Oporovec, navodeći da se tim projektom trebalo omogućiti sve potrebno djeci s autizmom. “To je trebalo biti mjesto gdje će naša djeca biti sretna i sigurna, ali to nikako da se ostvari.”

“Projekt Oporovec nama predstavlja noćnu moru. Svakog dana imamo sve manje nade, a sve više smo ogorčeni”, dodala je.

Upozorila je ponovno na uvjete u kojima trenutno djeca borave navodeći da je to “recept za tragediju”.

“Sad niko ne može reći da naša djeca u Dubravi imaju sigurnost. To vam je kao da krdo životinja ugurate negdje i to je jako žalosno, da bilo koje dijete na svijetu je u učionici koja je premala. Previše je djece, premalo je stručnjaka i premalo prostora. To je savršen recept za tragediju”, kazala je Tomašković.

