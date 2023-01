Podijeli :

Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL

Politički analitičar Krešimir Macan gostovao je u N1 studiju uživo gdje je komentirao aktualna politička događanja - rekonstrukciju Vlade i smjenu ministra Ivana Paladine i ministrice Nataše Tramišak.

“Kod Plenkovića je uobičajena izmjena, trener mijenja ekipu, mislim da je bila last minute izmjena Čagalj – Bačić“, rekao je Krešimir Macan i dodao: “Obnova je u raljama birokracije. Čagalj ima sve kvalifikacije, dobra je s industrijom. Jedino je jasno da je s ovim zadnjim potezom politički teret na obnovi, sve karte su na tome, morat će se pokazati rezultati. Vanđelić je prije govorio o krivom modelu, pokazalo se da je u pravu.”

Na pitanje je li ovo biti ili ne biti za Vladu, Macan ističe kako vjeruje da je Paladina solidno odradio posao:

“Paladini treba dati plus što je napravio što je mogao po broju predmeta. Negdje očito drugdje zapinje, vjerojatno na terenu u provedbi. Nedvojbena zasluga je da je bar rekao car je gol – moraju se promijeniti stvari, a ako se ne promijene, odlazim. Mislim da se Paladina zasitio, a i nestranački ne mogu baš probijati. Nešto u ovom sustavu ne funkciora. Možda je to bila želja HDZ-a da sve kontrolira.”

Smatra da je Paladini to olakšanje: “Ovo će mu defintivno biti olakšanje, ali mogao je svojim autoritetom više napraviti. Ako se riješi obnova, možda će patiti inflacija. A to je možda veći problem jer svaki dan plaćamo kruh. Pokazalo se da je Plenković glavni trener, on se postavlja, priprema se za novi mandat i igra s kartama koja ima. Očito mu je problem izabrati imena. Anušić je jednom uspio zaštititi Tramišak, a ovo je poruka da ima pravo veta.”

HDZ ima bolji rejting sad nego što je imao prije izbora, naglašava Macan i otkriva da su suradnici o Tramišak govorili da nije lako surađivati s njom.

“Za ministricu kažu da je bila teška, nesuradljiva, ali na svim razinama. Tako pričaju ljudi koji su radili s njom. U politici to ne ide, političari trebaju to prihvatiti. Politika je kompromis. Anušić je ljudski glasao protiv i to je okej”, rekao je Macan i dodao:

“Imamo takav sustav da je premijerova zadnja, a ona to nije razumjela. Očito je bila prekruta. Imam dojam kad pričaš s ljudima u Ministarstvu i izvana, kažu da su malo odahnuli, da je bila malo teška za suradnju.”

Na kraju je prokomentirao premijerov ultimatum poduzetnicima zbog podizanja cijena:

“Mi smo tržište, ali događaju se sulude promjene i cijena i energenata. Nitko se nije bunio kad je zaustavio cijenu plina ili struje.”

