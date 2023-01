Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokušao je u srijedu braniti svoju odluku da odlikuje ruskog predsjednika Vladimira Putina ustvrdivši kako to nema nikakve veze s ratom u Ukrajini nego s Putinovim zalaganjem za poštivanje Daytonskog sporazuma.

Dodik je odličje Putinu dodijelio u sklopu obilježavanja 9. siječnja kao dana RS, što je naišlo na brojne osude, posebice na Zapadu, jer je ruski predsjednik potaknuo brutalnu agresiju na Ukrajinu koja je dovela do stradanja tisuća civila i razaranja ukrajinske civilne infrastrukture.

Dodjelu odličja Putinu oštro su osudila tijela Europske unije, a glasnogovornik Peter Stano kazao je kako je to pogrešan i žaljenja vrijedan postupak. Upozorio je kako svrstavanje uz Putina u okolnostima rata protiv Ukrajine znači međunarodnu izolaciju RS i njenih vođa.

Za Dodika to upozorenje nije bilo dovoljno pa je u Banjoj Luci pred novinarima nastavio braniti svoju odluku, uz ogradu da bi i on volio da rata u Ukrajini nikada nije bilo i da se što prije završi. Zapad je ipak optužio da potiče “antirusko ludilo”, dok je veleposlaniku Ukrajine u Hrvatskoj i BiH Vasiliju Kiriliču, koji je kritizirao dodjelu odličja Putinu opisavši to nagradom jednog terorista drugome, Dodik je poručio da više nije dobrodošao u RS.

“Čast je RS-u što je Putin iskazao spremnost primiti takav orden”, kazao je Dodik novinarima u Banjoj Luci ističući da je zahvalan Putinu jer se kontinuirano zalaže za poštivanje izvornog Daytonskog sporazuma pa time i za očuvanje pozicije RS.

Ruski veleposlanik u BiH Igor Kalabuhov potvrdio je kako se sada traži termin u kojemu će Dodik otputovati u Moskvu kako bi tamo osobno uručio odličje Putinu.

Dodik je u srijedu najavio kako će odličje RS ponuditi predsjednicima svih država koje su jamci Daytonskog sporazuma.

Lider bosanskih Srba ponovo je odbacio sve kritike zbog obilježavanja 9. siječnja kao dana entiteta, unatoč činjenici da je Ustavni sud BiH to proglasio neustavnim. Kritičare te proslave nazvao je “bagrom” dodajući kako nitko ne može mijenjati povijest.

Ponovno se upustio u povijesna lamentiranja kojima je sugerirao kako je cijela BiH zapravo povijesno srpska, a Srbinom je označio i prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića, koji je bio praunuk hrvatskog bana Petra Šubića.

“Svi relevantni povijesni podaci govore da je Tvrtko bio kralj Srba i da je ustoličen u našem manastiru i da ima srpsko podrijetlo”, kazao je Dodik iznoseći neistinu da je Tvrtko okrunjen u manastiru Mileševo u Srbiji, iako se to dogodilo u Milima kod Visokog u središnjoj Bosni.

Sve koji se ne slažu s njegovim povijesnim interpretacijama optužio je da pokušavaju graditi svoje mitove da bi poput Srba živjeli na kosovskom mitu.

