Vanđelić: Njegovi će obrisati noge s Plenkovićem nakon izbora. Završit će gore nego Sanader

Predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić komentirao je u N1 Studiju uživo sa Sandrom Križanec turbulencije na političkoj sceni uoči parlamentarnih izbora 17. travnja te sve žešće kampanje svih aktera.

Republika i Fokus su na kraju koalirali, a to se obavljalo u tišini. Naime, Fokus je koketirao s koalicijom Rijeke pravde, ali u posljednji trenutak se odvojio od nje pa krenuo putem kao i Republika.

“U tišini smo obavljali niz razgovora o potencijalnim sporazuma, a jedan od najprirodnijih jest s Fokusom. Možemo pokriti 11 izbornih jedinica, gdje je Republika u sedam nositelj, a Fokus u četiri. No, pričali smo i s mnogim drugima. Uključujemo stranke gdje su mladi ljudi i nastavit ćemo suradnju”, rekao je Vanđelić pa dodao:

Vanđelić: Milanović ne bi izdržao 15 minuta na Peščenici, dobio bi šamar

“Ovi izbori su ipak blitzkrieg, kojem je prvo doprinio premijer Andrej Plenković, što je neprirodno za HDZ, da pušta isisavanje mlijeka iz krave šest mjeseci prije. A onda i predsjednik Zoran Milanović, koji ih je dodatno ubrzao i postavio u srijedu, zbog čega nezadovoljni Hrvati iz Irske ili Njemačke uopće ne mogu glasati.”

Gdje bi se svrstao on osobno, ali i Republika?

“Mi smo stranka centra koja okuplja široki centar, desno i lijevo.”

Kroz posao se profilirao pa je čudno što se odlučio ući ovako direktno u politiku.

“Potpuno iskreno, volim posao koji radi, ali više od njega i sebe volim Hrvatsku. Ponude premijera za gradonačelnika i slične, bile su manekenskog karaktera. Odbio sam ih jer bi se nastavila suradnja s korumpiranim ljudima, tada pokojnim Milanom Bandićem… To mi je smetalo i bilo neprihvatljivo. Shvatio sam da ta elita na vrhu ništa nije napravila. Najprije sam mislio idejama i novcem pomagati političke stranke, ali vlast nas nije željela slušati. Napravimo znanstveno istraživanje za ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu oko digitalizacije, a on nam ne želi ni odgovoriti. To je teška bezobraština i dolazi od likova koji su teško zaposlivi. Ne znam gdje bih ih zaposlio, a vodio sam kompanije sa 7000 zaposlenih. On može biti samo političar”, istaknuo je Vanđelić.

Ali, sve te riječi, bilo da se radi o kritikama ili konstruktivnim idejama, nekako su u sjeni Plenkovića i Milanovića, koji su “usisali” kompletnu kampanju čak i prije nego je počela.

Fokus ne ide na izbore s IDS-om i PGS-om. Na pomolu nova suradnja?

“To je diverzija i tragedija. Jedna smo od rijetkih zemalja gdje nije došlo do tranzicije saveza komunista u neke normalne demokratske stranke. Imamo dvojac čiji je put isti, roditelji iz saveza komunista, pravni fakultet, Ministarstvo vanjskih poslova… Oni jedan drugog ojačavaju i zauzimaju medijski prostor. Cijelo vrijeme je divergencija s bitnih tema, a to su standard, korupcija i pravednost. To je cirkus i dobro da se na Dan cirkusa održavaju izbori. Kontra demokracije je da predsjednik i ministri troše naš novac za kampanju”, rekao je Vanđelić i napomenuo da to misli promijeniti:

“Smatram da, prvo, razina komfora koju ovi ljudi imaju, neka ga zarade u privatnom sektoru. Kad gledate Milanovića i Plenkovića, nula dana u borbenom i realnom sektoru. Kako očekivati da takvi ljudi vode uspješno državu? Kao da od mene očekujete vozim avion. Mogu lijepo o tome pričati, ali ne bih mogao ni poletjeti da uđem u njega. Situacija je takva da mi imamo kvalitetna rješenja i ljude koji su pokazali i svom životu da znaju implementirati i riješiti stvari”, objasnio je.

Kao što je objasnio i svoju nedavnu izjavu o tome da Milanović ne bi izdržao 15 minuta na Peščenici jer bi dobio šamar.

Vanđelić konačno otkrio zašto je stranci dao ime Republika

“Predsjednik, osim što sad gazi po Ustavu, često je gazio po stvarima koje držim elementarnom pristojnošću. Vrijeđao je žene koje su sad u kampanji s njim i nije se htio ispričati, niti su njihovi muževi na tome inzistirali. Ja to nikad ne bih mogao da mi je tako vrijeđao ženu. Zato sam rekao da kad bi tako došao na Peščenicu i vrijeđao, dobio bi šamar. Automatski bi mu se život promijenio. Prekasno u životu ti ljudi doživljavaju što su trebali kao klinci. Ovo nije normalno, bezobraština kojom barataju…”

Republika ima program i najviše će inzistirati na poboljšanju standarda.

“Kao i mnogi, tako sam i ja htio otići s obitelji iz Hrvatske jer je pritisak u nekim trenucima bio neizdrživ, posebno kad sam odbio velikog šefa, s kojim će njegovi obrisati noge nakon ovih izbora, vidjet ćete. Završit će kao Sanader. I gore. Htio sam se odseliti, kao pola milijuna ljudi. Idemo pogledati kako ih vratiti i zadržati. Sudstvo treba depolitizirati, mora biti efikasno. Korupcija se mora riješiti i institucije moraju biti funkcionalne. A korupcija se može najbolje riješiti transparentnosti i to se može na razini Hrvatske izvesti u roku godine dana. Tako bismo znali gdje je pet milijardi eura, koliko nas je Plenković zadužio. To je više nego sve što je otišlo na autoceste”, zaključio je Damir Vanđelić.

