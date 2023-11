Treba li mijenjati Vatikanske ugovore? “Pa nije ih Mojsije donio sa Sinaja na kamenim pločama”

Podijeli :

Zastupnici će danas iznijeti svoje mišljenje reći o prijedlogu Anke Mrak Taritaš (Glas) da Sabor zaduži Vladu da pokrene postupak pregovora o izmjenama ugovora sa Svetom Stolicom na području odgoja i kulture, gospodarskih i pravnih pitanja te dušobrižništva katoličkih vjernika, pripadnika vojske i policije. Raspravu o njenom prijedlogu potpisima su pogurale sve lijeve stranke zastupljene u saboru osim Socijaldemokrata. O tome treba li mijenjati Vatikanske ugovore, naš Domagoj Novokmet razgovarao je s SDP-ovim Arsenom Baukom.

“Vatikanski ugovori potpisani su između Hrvatske i Svete stolice u devedesetim godinaa i radi se o četiri točke. Pa nije ih Mojsije donio sa Sinaja na kamenim pločama da su to zapovjedi koje ne treba mijenjati. Ti ugovori i predviđaju mogućnos razgovora o promjeni”, rekao je saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.

Navodi da, obzirom da su se u zadnjih 20 promijenile mnoge stvari, to od strane Vlade zahtijeva da vide je li primjena tih odredbi na odgovarajući način u interesu Republike Hrvatske.

“Prijedlog kolegice Anke Mrak Taritaš je za to da se raspravi o održavanju katoličkog vjeronauka u školama, zatim o osiguranju novčanih sredstava obrazovnih ustanova, povratu imovine, obnovi zgrada, osiguranju godišnjeg iznosa iz državnog proračuna, obavještavanju crkvenih vlasti u slučaju sudskih istraga o kleriku, pitanje neradnih dana. Upravo zbog ovih odredbi ugovora imamo jedan neradni dan više. Te su teme uvijek aktualne i oko njih se vodi društvena rasprava, to nije ovlast Sabora nego Vlade RH. Mislim da to ne bi trebalo biti tabu tema nego legitimna društvena tema o kojoj treba raspravljati”, kazao je.

