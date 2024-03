Važna obavijest: Zbog Festivala svjetla u dijelu Zagreba uvodi se regulacija prometa

Podijeli :

Grad Zagreb/Screenshot

Grad Zagreb izvijestio je kako će se od 20. do 24. ožujka održavati posebna regulacija prometa dijelom zagrebačkih prometnica.

Za vrijeme održavanja Festivala svjetla u dijelu Zagreba uvest će se regulacija prometa.

Od 20. do 24. ožujka u periodu od 18 do 23 sata prometovanje Gajevom ulicom, od Berislavićeve do Ulice Nikole Tesle bit će zatvoreno za sva vozila, osim vozila stanara i vozila s odobrenjem.

U istom razdoblju prometovanje svih vozila, osim onih u vlasništvu stanara i vozila s posebnim odobrenjem, bit će zatvoreno u Ulici Nikole Tesle, od Berislavićeve do Trga Nikole Zrinskog, zapadnoj strani Trga Nikole Zrinskog te duž cijele Praške ulici.

Iz grada Zagreba također su obavijestili kako postoji mogućnost zatvaranja prometa na istočnoj strani Trga Republike Hrvatske, zapadnoj strani Trga Josipa Juraja Strossmayera i zapadnoj strani Trga kralja Tomislava.

Na zapadnoj strani Langovog trga moguće je ukidanje ili sužavanje jedne prometne trake.

Grad je zamolio sve sudionike prometa za strpljenje i dodatan oprez te pridržavanje prometne regulacije.

