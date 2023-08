Veleposlanik u Ateni: Imamo jamstva da naše državljane neće držati 18 mjeseci

Podijeli :

KOSTAS TZOUMAS/EUROKINISSI/PIXSELL

Aleksandar Sunko, veleposlanik RH u Ateni, u razgovoru s našom Vanjom Kranic otkrio je kako je izgledao današnji sastanak dvaju premijera, Andreja Plenkovića i Kyriakosa Mitsotakisa, ali i koje su sve mogućnosti pred hrvatskim državljanima pritvorenima u Ateni.

“Ovo mi je prvi susret sa zatvorskim sustavom pa ne mogu puno uspoređivati”, rekao je Aleksandar Sunko i dodao:

Što slijedi nakon najnovije snimke tragičnih navijačkih nereda u Ateni? Plenković: Vidio sam snimku, istraga može potrajati još nekoliko tjedana

“Ustanove u kojima se nalaze hrvatski državljani međusobno se dosta razlikuju. Neki državljani nemaju primjedbe, neki imaju primjedbe na stvari na koje se može utjecati – higijena, odjeća, liječnik, a neki se žale na stvari na koje teško možemo utjecati kao što je broj ljudi na prostoru. Najvažnije je to da su grčke vlasti i uprave zatvora ozbiljno shvatile pitanje osobne sigurnosti. Nikome nije u interesu, Grcima koji su pod reflektorom javnosti pogotovo, da se nešto dogodi.”

Na pitanje jesu li hrvatski državljani u “posebnom režimu”, rekao je: “Oni su po definiciji u posebnom režimu jer nisu osuđeni. Oni su u pritvoru, ali to nije posebna ustanova, to je samo poseban status. Intervenirali smo kod jednog pritvorenika koji se bojao za svoju sigurnost i oni su ga fizički odvojili od ostalih.”

Ističe da za ozbiljnije probleme i prijetnje nije čuo, a što se tiče skučenosti zatvora, rekao je da neki doista jesu prenapučeni. Danas bi, po njegovim saznanjima, i posljednji hrvatski državljanin trebao biti prebačen u pritvor.

Sunko također dodaje da im se obitelji pritvorenika redovno javljaju. Neki najavljuju posjete, kaže, ali još nemaju konkretne datume.

Pavasović Visković o uhićenim Boysima: “Javnost mora jednu stvar znati” Širi se snimka koja navodno prikazuje trenutak kad je uboden navijač AEK-a

Govoreći o percepciji Grka Sunko je rekao:

“Grci na prvom mjestu ističu nezavisnost pravosuđa što je razumljivo. Donositi ocjene o krivnji bez toga je neprimjereno. Danas se moglo s najvišeg mjesta čuti ne samo jamstva za osobnu sigurnost, nego i da će grčki pravosudni sustav učiniti sve da se postupak provede u razumnom roku. Zakonski u ovom statusu mogu biti do 18 mjeseci, dobili smo jamstva da se to neće dogoditi, da će ova faza istrage – tko je kriv, tko ide na suđenje, a tko će biti pušten – trajati nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci. U datim okolnostima to je povoljna vijest.”

Napominje da je atmosfera na početku, nakon smrti grčkog navijača, bila naelektizirana. “Mislim da je zahvaljujući ovom sastanku atmosfera došla na svoje mjesto, da su očitovanja logična i razumna”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Želite što duže voziti isti auto? Onda nemojte raditi ove stvari Jeste li znali? Lijekove izdane na recept možete podići u i ove četiri zemlje