Satima divljao pred Ministarstvom branitelja: ‘Jel’ Tomo došao na posao?’

Podijeli :

Slavko Midzor/PIXSELL

Policija je nakon četverosatnog divljanja pred Ministarstvom branitelja uhitila muškarca koji je i devastirao spomenik ratnoj veteranki Nevenki Topalušić.

Prema prijavi on je 18. kolovoza oko tri sata ujutro pijan sa spomenika skidao senzore, čupao žardinjere, bacao vreće za smeće u vrata Ministarstva. Uz to je i vikao, te psovao. Potrajalo je to iduća četiri sata. Tada su na posao došli zaštitari, a pomahnitali muškarac počeo je vikati i prema njima.

Tražio ministra?

“Je l’ Tomo došao?”, pitao ih je gnjevno i nastavio: “Traže papire za 20 ili 30 posto, nabijem vas sve na k….”

Na kraju su zaštitari zbog njega morali pozvati i policiju. Iako je uvjeravao da je samo želio popraviti a ne uništiti spomenik ispred Ministarstva branitelja muškarac je ipak prijavljen i pritvoren.

Akcija policije u Zagrebu: Uhićen tip koji je godinama kraj škole prijetio djeci Uhićen muškarac za kojeg se sumnja da je prijetio Plenkoviću i članovima Vlade

“Došao sam na godišnji odmor iz Njemačke i htio sam na tom spomeniku pred Ministarstvom branitelja zapaliti svijeću. Senzori su bili pokvaren pa sam ih ja pokupio kako i ih dao domaru da ih popravi”, izjavio je tijekom ispitivanja.

Ipak, istražni zatvor mu je određen kako ne bi ponovio kazneno djelo. Naime, riječ je o čovjeku koji je ranije već prijavljivan zbog raznih kaznenih djela među kojima su oštećenje tuđe stvari, krađe, te prisila prema službenoj osobi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.