Velik broj intervencija zbog vrućine: “Najviše se javljaju s ovim problemima”

Podijeli :

Dr. med. spec. Jasna Janeš-Kovačević bila je gošća Dnevnika N1 televizije.

“Broj intervencija zbog vrućine je jako velik, to se osjeća u cijeloj Primorsko-goranskoj županiji. Pogotovo na našim ispostavama koje su smještene uz more, a to su Crikvenica, Rab, Lošinj, Cres, Rijeka i Opatija. Ljudi se djelomično pridržavaju uputstava, no kod ovako visokih temperatura vrlo je teško imati recept kako ih dobro savladati”, rekla je liječnica Jasna Janeš-Kovačević.

Što je toplinski udar, a što sunčanica? Evo kako ćete razaznati simptome Južna Europa “diše na škrge”, toplinski val na vrhuncu

Navodi da je mnogo kroničnih bolesnika i mnogo turista koji nemaju pravu informaciju gdje se mogu javiti za liječničku pomoć.

“Jednim dijelom mi na hitnoj prihvatimo njihove intervencije, drugim dijelom ih uputimo gdje da se jave u ambulante, a ostalo je klasično ljetno stanje koje pogađa ljude. Radi se o stanju poput malaksalosti i vrtoglavice, a primijetili smo da ima jako puno proljeva i povraćanja s temperaturom. Te viroze traju nekoliko dana i iscrpljuju pacijente”, rekla je pa je dodala: “Svaki laik kad se osjeća loše ima potrebu konzultirati se s liječnikom. Blaži simptomi su toplina, lagana glavobolja, osjećaj malaksalosti, osjećaj žeđi, preznojavanje. Ti simptomi mogu se riješiti uzimanjem tekućine, mirovanjem, ulaskom u rashlađeni prostor.”

Liječnica navodi da je u slučaju ne prolaska tih blažih simptoma ili u slučaju pojave simptoma toplinskog udara kao što su gubitak svijesti, velika toplina tijela, smetenost ili grčevi, potrebno pozvati liječnika.

“Preporuke su uvijek iste, nismo ništa novo izmislili u proteklih par godina. Stariji ljudi i kronični bolesnici trebaju vrijeme provoditi u rashlađenim i zamračenim prostorijama, uz puno tekućine, i nošenje pokrivala za glavu kad su vani. Sve ono što nije neophodno, građani neka ne obavljaju prije 11 i nakon 17 sati”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.