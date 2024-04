Velika izborna analiza na N1: Tko su najveći gubitnici, a tko najveći pobjednici?

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Novinari Mladenka Šarić i Ante Ljubičić u Newsnightu su s našim Ilijom Jandrićem komentirali rezultate parlamentarnih izbora. Podsjetimo, HDZ je osvojio 61 mandat, a Rijeke pravde 42. Domovinski pokret osvojio je 14, Most 11, a Možemo! 10 mandata. Po dva mandata imaju IDS i Nezavisna platforma Sjever te jedan koalicija Fokus-Republika.

Šarić nije iznenađena rezultatima izborima te navodi da su u skladu s anketama.

“Iznenadio me uspjeh DP-a, kampanja im se isplatila”, kazao je Ljubičić.

Pobjednici i gubitnici

“Dobitnici su DP, Možemo i Fokus, a gubitnici su Rijeke pravde”, dodao je.

HDZ je osvojio manje mandata nego prije četiri godine, no Šarić navodi da razumije zašto su zadovoljni.

“Ne bih rekla da je HDZ gubitnik, to je relativna pobjeda i to treći put zaredom, to je solidan rezultat. Bilo je očekivano da će imati nešto manje mandata nego 2020. Sigurno da je u njima prisutno malo grčine, da sad imaju u startu 66 mandata, bilo bi im lakše”, navodi Šarić koja smatra da ih sada čeka malo teži posao oko formiranja većine i da će to malo potrajati, unatoč tome što je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao da će to biti kroz nekoliko dana.

Šarić je potom pojasnila zašto Plenković nije sklon koaliranju s DP-om. “To je koalicija s kojom bi imao puno problema u funkcioniranju, to nije koalicija koja bi mogla biti mirna, postavljali bi pitanja i zahtjeve koji nisu realni, npr. da se isključi SDSS iz političkog života.”

Ljubičić dodaje da je “DP prije četiri godine bio vrhunska babaroga”, ali da danas situacija nije takva. “Mislim da će se u DP-u brzo zaboraviti i pritiskanje Aleksandra Vučića i sve to, čim se obeća dobra lova ili čim Radić kaže drugačije.”

Tko će formirati većinu?

Kako je danas objavljeno, čini se da Zoran Milanović okuplja zastupnike. Osim SDP-a i koalicijskih partnera te stranke, svoje pristanak su dali zastupnici Možemo!, IDS-a, Nezavisne liste Matije Posavca i zastupnik Fokusa, a navodno se, prema pisanju medija, čeka odluka Mosta.

“Mislim da sve ovisi o DPu više nego o Mostu”, kaže Ljubičić. “Nisam siguran da će Pupovac i ta tri zastupnika htjeti ići s Milanovićem.”

“S druge strane, ne vidim nijedan razlog zbog kojeg bi Most podržavao manjinsku vladu SDP-a”, dodaje Šarić.

Ona također smatra da će Plenković formirati većinu s dijelom DP-a i manjinskim zastupnicim. “To će biti dio DP-a kojemu neće smetati suradnja s SDSS-om.”

Ponovljeni izbori?

“Kad bi ponavljali izbore, mislim da bi HDZ prošao najbolje. Ljudi će izgubiti interes, približit će se ljeto i izlazit će oni kojima je stalo”, smatra Ljubičić, a s tim se slaže i Šarić.

“Vjerujem da će se ići na blitzkrieg, Plenković ima najviše mandata i nema što čekati, pogotovo jer ima Milanovića s druge strane koji želi napraviti isto”, navodi Šarić.

Ona također smatra da bi se ovaj neuspjeh Milanovića mogao odraziti i na predsjedničkim izborima. “Ako sad ne uspije složit vladu i postati premijer, na predsjedničkim izborima on gubi sigurno.”

