Kosor o postizbornim pregovorima: “Mogu zamisliti 3P koaliciju – Plenković, Penava i Pupovac”

U studiju N1 televizije u izbornoj noći prve rezultate parlamentarnih izbora komentiraju bivša premijerka Jadranka Kosor i politički analitičar Ivan Rimac.

Objavljeni prvi rezultati izbora! Anušić ne odbacuje suradnju s DP-om, poslao poruku Milanoviću

Na pitanje može li zamisliti koaliciju HDZ-a i Domovinskog pokreta (DP) te Andreja Plenkovića i Ivana Penavu zajedno za stolom, a zatim i njih dvojicu kao predsjednika i potpredsjednika vlade, Jadranka Kosor odgovorila je potvrdno.

“Možda vidimo Penavu i Pupovca zajedno u Vukovaru”

“Dapače, mogu zamisliti i 3P koaliciju – Plenkovića, Penavu i Pupovca. S obzirom na komentare koji dolaze iz DP-a, sve je to moguće zamisliti. Što se tiče g. Plenkovića, on će sada učiniti sve, jer bi postao prvi premijer koji je to postao tri puta. Učinit će sve da to postane jer bi to dobro izgledalo i u njegovom CV-u. Mislim da je spreman na ustupe i da Penava ustukne pod pritiskom nekih članova. Mislim da će DP ići s velikim zahtjevima i tražiti velik broj ministarstava, ali to samo u pregovorima, ne mora biti i konačno”, kazala je Kosor.

Ćipe otkrio s kim DP sigurno neće u koaliciju: Nećemo se prodati za fotelje

Podsjetila je i da se Penava iznimno protivio dolasku SDSS-a u Vukovar na obljetnicu pada.

“Meni u tom kontekstu, već prema izjavama Penavinim, izgleda moguće da već ove godine vidimo zajedno u Vukovaru i Penavu i Pupovca”, dodala je Kosor.

“DP sad ima ogroman ucjenjivački potencijal”

Ivan Rimac se, pak, osvrnuo na to može li DP u eventualnoj koaliciji skrenuti HDZ udesno.

“DP je izgrađen na porukama i idejama koje su striktno političke i ideološke. Mi nemamo nekakav njihov program za promjenu društva. U srazu s HDZ-om kao koalicijskim partnerom, netko mora odustati od svojih ideoloških poruka. HDZ je vrlo velika stranka i koalicijski partneri su u koaliciji s HDZ-om uvijek gubili identitet. DP je u tom smislu najpogodnija skupina, jer su u prvom redu egzistirali s ideološkim porukama. Koliko su spremni inzistirati na njima dalje ili ući u vladu i sučiti se s problemima, veliko je pitanje”, kazao je.

Prve reakcije Domovinskog pokreta: “Idemo na nove izbore”

Rimac je dodao da nije jasno koliko DP želi čuvati identitet, a koliko ga je spreman uložiti u nekakvu koaliciju.

“Ulazak u koalicije nužno vodi u smanjenje broja glasača i njihovog utjecaja na politiku. No, oni imaju u ovom trenutku veliki pregovarački i ucjenjivački potencijal”, kazao je Rimac.

