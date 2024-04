Ključni akter za novu većinu: “U Domovinskom pokretu postoje dvije struje”

Podijeli :

Profesor s Fakulteta političkih znanosti Višeslav Raos u Newsroomu je s našom Ankom Bilić Keserović komentirao rezultate parlamentarnih izbora i moguće koalicije. Podsjetimo, HDZ je osvojio 61 mandat, a Rijeke pravde 42. U jednog od ključnih igrača za formiranje nove većine prometnuo se Domovinski pokret 14 mandata, Most dobiva 11, a Možemo! 10 mandata. Po dva mandata osvajaju IDS i Nezavisna platforma Sjever te jedan koalicija Fokus-Republika.

“Andrej Plenković ima svoje preferirane partnere za većinu, on bi se najradije otvorio prema liberalnim centrističkim opcijama – IDS-u, Fokusu i Matiji Posavcu, iako mu oni sami ne bi bili dovoljni. IDS je otklonio tu mogućnost, Fokus govori da bi se konzultirao s članovima”, navodi Raos.

Komentirao je i mogućnost formiranja vlade lijevog centra. “Iz Mosta čujemo da bi oni možda razgovarali o nekoj vladi koju bi predvodile Rijeke pravde, ali da ne vide da bi predsjednik trebao biti mandatar. Znači li to da će krenuti s nekim uvjetovanjem – da Grmoja ili Grbin trebaju biti premijer? Možemo je rekao da bi poduprli tu vladu. U DP-u postoje dvije struje, jedna koja je oštro protiv HDZ-a i jedna kojoj je prirodna ta suradnja.”

Raos navodi da je europski trend da se ide desno, no smatra da Plenković “vjerojatno ne bi volio biti još jedan premijer koji s puno desnijima od sebe mora formirati većinu”. Osvrnuo se i na to što čeka nove zastupnike.

“Opasnost je sljedeća. Imamo nekoliko stvari koje bi novi Sabor trebao riješiti: istječe mandat guverneru HNB-a, većini ustavnih sudaca istječe mandat, rebalans proračuna je tu i idemo ususret predsjedničkim izborima, a tu su i europski izbori. Kad se uzme sve to obzir, ne znam koliko će javnost i stranke biti voljni za pregovore mjesecima”, kazao je.

Raos je naveo i što sada slijedi. “Dvadeset dana nakon izbora predsjendik RH treba sazvati Sabor i trebaju se formirati tijela. Treba se izabrati novo predsjedništvo Sabora i novi predsjednik Sabora i mislim da će to biti ključni trenutak jer ćemo po toj osobi moći vidjeti je li došlo do nekakve većine ili ne.

Ako se to ne bi moglo dogoditi, i dalje se mora konstituirati Sabor i onda imamo privremenu varijantu da se izabere netko od zastupnika tko će biti privremeni predsjednik Sabora. Tko bi to bio? Netko tko je u napetom fotofinišu opet osvojio mandat, tko je najdugovječniji u Saboru, a to je Furio Radin. I dalje smatram da je Plenković u boljoj šansi da ostane premijer nego da premijer postane Milanović ili netko treći. Naravno, sve je moguće, dosta ovisi o tome kako će se postaviti Most…”

Raos ne isključuje mogućnost da bi neki zastupnici mogli preletiti na drugu stranu. “Može li itko od nas staviti ruku u vatru da će svi od ovih 151 zastupnika konsituiranje Sabora dočekati u istom dresu? Možemo to zvati žetončićima, ali to je realnost.”

Osvrnuo se i na Zorana Milanovića. “Da je htio ići u rizik, dao bi ostavku prije izbora i tada bi rezultat Rijeke pravde vjerojatno bio značajno bolji jer bi mogao ići u kampanju i povući tu listu, a ovako je djelomično mobilizirao i protiv sebe.”

