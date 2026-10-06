Veliki dio Zagreba bit će pola dana bez tramvaja: Linije voze izmijenjenim trasama

Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

Zbog radova na ispravljačkoj stanici Zapruđe, danas, u utprak, od 8 do 14 sati, bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića do raskrižja s Ulicom grada Vukovara.

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Tramvajske linije 6, 7, 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 7: Savski most - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Dubrava

Linija 8: Mihaljevac - Branimirova tržnica - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Heinzelova

Linija 14: Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Savski gaj (rotor)

Umjesto tramvaja, uspostavlja se privremena autobusna linija 607 (Savski most - Novi Zagreb - Ulica grada Vukovara).