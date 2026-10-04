kuće obranjene
VIDEO / Buknulo kod Metkovića, jak vjetar širi vatru. Stigli kanaderi
Požar na močvarnom području u Vidu kod Metkovića, koji se u nedjelju poslijepodne nošen vjetrom približio kućama, gase vatrogasne snage uz pomoć četiri kanadera, a sve su kuće obranjene, izjavio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
Oglas
Vatra, koju dodatno širi jak vjetar, širi se iz smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata.
„Bilo je teško, ali sad je bolje. Krenulo je iz močvare prema kućama, ali je sve obranjeno. Stigla su četiri kanadera i sad djeluju na požarištu. Najteže je bilo oko 16 sati, ali ništa nije stradalo. Dežurat ćemo večeras i nadam se da će biti u redu“, rekao je Stjepan Simović.
Na terenu su mještani i vatrogasci iz nekoliko vatrogasnih društava s područja Dubrovačko-neretvanske županije koji ulažu napore kako bi stavili požar pod kontrolu.
U samom mjestu Vid, koje se nalazi između Metkovića i Ljubuškog, nedaleko od granice s BiH, prisutne su velike količine dima. Zbog gustog dima stanovnici imaju problema s disanjem.
Vatrogasci na terenu mještanima, novinarima i fotoreporterima dijele zaštitne maske kako bi im olakšali boravak na području zahvaćenom dimom.
„Požar koji je sinoć buknuo kod Kule Norinske je pod nadzorom, a imali smo danas i požar u Korčuli i uspjeli smo ga ugasiti. Sve skupa tri požara“, izjavio je Simović.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas