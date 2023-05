VIDEO Ogromna najezda komaraca u Baranji. “Masakriraju nas, ne da se živjeti”

Podijeli :

Marek Piwnicki/Unsplash

Rekordno kišni svibanj sa sobom je donio poplave diljem Hrvatske. Brojna su naselja uništena zbog popuštanja nasipa pod ogromnim pritiscima vode, a vremenske prognoze kažu da će kiša padati još neko vrijeme.

Kiša je drastično podigla vodostaje rijeka u cijeloj Hrvatskoj, što pogoduje razmnožavanju komaraca koji posljednjih tjedana zadaju muke i ljudima i životinjama, a posebice mještanima Baranje koji kažu da je život zbog njih ondje gotovo nemoguć.

Fotograf Mario Romulić iz Bilja rekao je za Index da je život ondje zbog komaraca neizdrživ. On je i ranijih godina imao problema s najezdom komaraca kada su ga, prilikom pokušaja zalijevanja vrta, izgrizli do krvi.

“Koliko se ja sjećam, nikad nije bilo baš ovako. Neizdrživo je, ne pomaže ništa, pogotovo ne zaprašivanje sada. To ih sjebe na dan, ali sutra dođu novi”, ispričao je Romulić tada za Index.

A ove godine mogla bi se ponoviti ta situacija. Romulić nam priča da je situacija oko Kopačkog rita neizdrživa i da se zbog ogromnih rojeva komaraca ne može izaći iz kuće. Kaže i da uz ljude jako pate životinje, koje su cijele prekrivene komarcima. “Kada netko izađe van, odmah se dižu komarci. Ulijeću u usta. Što je najgore, ne može se biti ni vani ni unutra jer ulaze i u kuću. Oni razaraju kvalitetu života”, rekao je.

“Odgovorni ne shvaćaju da nas truju, komarci su odavno postali imuni na naše oprašivače”

Kaže i da mještani isto misle te da nikako ne shvaća nezainteresiranost nadležnih za najezdu komaraca u Baranji, ponajviše zato što su, kako kaže, “komarci strašan zdravstveni problem”.

“Svaki komarac prenosi parazite i razne bolesti. Oni su ogroman zdravstveni problem. Nije mi jasno da se to svake godine ponavlja. No nije samo to posrijedi – odgovorni ne shvaćaju da nas truju. Po meni je ovo zločin nad stanovništvom.

Sve je to zbog našeg civiliziranog načina života, gdje sve radimo naopako. Špricamo komarce već pedeset godina, a oni su evoluirali i postali imuni na te otrove koji istovremeno ubijaju, primjerice, vretenca te ptice pjevice koje jedu komarce… A uz njih ubiju i dobre oprašivače. Meni nije jasno da netko može dozvoliti da se ljudi ovako pate. Psi su prekriveni komarcima, ne vidi im se boja krzna”, kazao je Romulić.

Kaže da mu je jasno da žive u močvari i da će komaraca biti, no da to ne mora nužno značiti da se problem s njihovom najezdom ne može suzbiti. Kao primjer istaknuo je grad Novi Sad, koji je smješten na Dunavu. Romulić kaže da ondje nema problema s prekomjernim brojem komaraca.

“Postoji tisuću načina koji svugdje funkcioniraju, osim kod nas. Prošle godine došao sam na ideju isključivo promatrajući prirodu. Jedan šišmiš u par sati pojede tisuće komaraca. Mi špricanjem komaraca pobijemo i sve što jedu šišmiši pa su primorani otići. Nema više starih krovova, zbog čega šišmiši nemaju gdje živjeti, a jako su korisne životinje.

Danas postoji način steriliziranja muških komaraca. Ovo što mi radimo, špricanje Neopitroidom, to je protuzakonito. Pogotovo avionom. Postoje drugi, produktivniji i kvalitetniji načini za suzbijanje zaraze. Prvi problem je u Zavodu za javno zdravstvo, koji treba odrediti mjere, a koji se nije nigdje oglasio.

Prošle godine nije bilo ni jednog komarca, ali zbog suše. Oni se ne liježu u dubokoj vodi, već traže barice i male izvore vode poput lončanica za cvijeće. Komarcima su idealne poplave jer se nakon povlačenja vode razmnožavaju u barama koje ostaju iza njih. Ove godine ima strašno puno vode, a bit će nam još gore zbog visokih vodostaja i kiše koja tek dolazi. Od turizma neće biti ništa, neće nitko doći ovdje da ga komarci masakriraju”, rekao je Romulić.

Osječki zavod: U Hrvatskoj sve više bolesti koje prenose komarci

Provedbe suzbijanja komaraca na području Osječko-baranjske županije provodi tamošnji Nastavni zavod u sklopu kojeg djeluje Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, koja temeljem praćenja i analiziranja epidemiološkog stanja na području županije izrađuje Prijedlog Programa mjera i Provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca.

Na službenim stranicama Službe istaknuto je da se posebna pažnja posvećuje kontroli komaraca, “s obzirom na to da se sve češće spominju slučajevi bolesti koje prenose komarci kako na ljude tako i na životinje”.

“Komarce je na području Osječko-baranjske županije nemoguće iskorijeniti, ali je moguće njihovu populaciju držati pod kontrolom. Stanovništvo Osječko-baranjske županije svojim postupcima uklanjanja legla komaraca u svojim vrtovima i kućanstvima može utjecati na smanjenje broja komaraca, a samim time i na sprječavanje širenja bolesti čiji su komarci prenosioci”, stoji u njihovom Prijedlogu.

Kažu i da Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije kontinuirano provodi nadzor ličinki i odraslih komaraca te da će se, sukladno rezultatima, izdavati preporuke jedinicama lokalne samouprave. Tretmani će se provesti čim to vremenski uvjeti dopuste, piše Index.

“Trenutno su najbrojniji poplavni komarci koji na sreću nisu tako bitni vektori zaraznih bolesti, ove godine još uvijek nemamo slučajeva bolesti prouzročenih ubodima komaraca. Još uvijek nismo dobili pritužbe građana na brojnost komaraca”, rekli su nam iz osječke službe.

Odgovor na pitanje kojim tehnikama i sredstvima oprašuju područje u Osječko-baranjskoj županiji nismo dobili.

Grad Osijek prvi će put zaprašivati i susjedne općine

Grad Osijek ove će godine prvi put komarce suzbijati na području nekoliko susjednih općina s čijih poplavnih područja komarci dolaze u grad. Dogradonačelnik Dragan Vulin rekao je na konferenciji za novinare da je prvi put od hrvatske samostalnosti grad Osijek postigao dogovor o financiranju larvicidnih tretmana na području okolnih općina Petrijevci, Darda, Bilje i Erdut, na čijem se teritoriju nalaze najveća poplavna područja s kojih komarci dolaze u grad.

Istraživanja su pokazala da 95 posto komaraca u Osijek dolazi s tih poplavnih područja pa je grad preuzeo obvezu financiranja i provođenja tretmana nastojeći spriječiti nastanak komaraca na tim područjima, pojasnio je Vulin.

Grad će larvicidne tretmane financirati u cijelosti, a uz to, ističe Vulin, s općinskim vlastima dogovoreno je da će se iz osječkog gradskog proračuna s 90 posto iznosa sufinancirati korektivni adulticivni tretmani komaraca, namijenjeni komarcima koji prežive larvicidno tretiranje, dok će općine osigurati preostalih 10 posto.

S obzirom na to da larvicidni tretmani nigdje u svijetu nisu potpuno učinkoviti, Vulin je najavio da će i na području grada provoditi adulticivne tretmane sa zemlje i iz zraka, a prvi tretmani predviđeni su u četvrtak i petak. Napomenuo je da Gradska uprava vodi razgovore s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja oko ishođenja dozvole za larvicidno tretiranje rubnih područja Parka prirode Kopački rit, s čijih južnih dijelova velik dio komaraca dolazi u Osijek.

Vezano za dogovor s okolnim općinama, Vulin kaže da su bitku s komarcima htjeli voditi i izvan grada, što će ujedno pomoći i općinama koje ne mogu osigurati dovoljno sredstava za učinkovitu borbu protiv komaraca. To ne znači da komaraca uopće neće biti, ali sigurno je da će se ovakvim sustavnim pristupom ove i narednih godina populacija komaraca smanjivati, poručio je dogradonačelnik Vulin.

Azijski tigrasti komarac široko rasprostranjen u Hrvatskoj

Nekoć su isključivo tropska i suptropska područja bila staništa invazivnih vrsta komaraca, ali klimatske promjene dovele su do njihovog rasprostranjivanja i u našim krajevima. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kažu da su rezultati nadzora provedenog 2016. godine pokazali da je najinvazivnija vrsta, azijski tigrasti komarac, široko rasprostranjena u cijeloj Hrvatskoj.

“Njihovim se dolaskom javlja i rizik pojavljivanja određenih bolesti s kojima se do nedavno u Hrvatskoj nismo susretali. Odlikuje se biološkom prilagodljivošću uz izvanrednu agresivnost prema novim prostorima i sposobnost preživljavanja zime.

Bolesti koje prenose komarci spadaju u skupinu vektorskih zaraznih bolesti što znači da se uzročnik bolesti određeno vrijeme nalazi u komarcu – vektoru, koji ga ubodom prenosi na čovjeka. Kako ovise o životnom ciklusu komaraca, te bolesti su sezonskog karaktera. Stoga se bolesti koje prenose komarci javljaju od proljeća do jeseni u vrijeme razvojnog ciklusa komaraca.

Pojavnost i rasprostranjenost tih bolesti ovise o klimatskim promjenama, koje uzrokuju povećanje prosječnih vrijednosti temperature i veću količinu oborina što pogoduje razmnožavanju komaraca”, poručuju iz HZJZ-a.

U Istri prošle godine sterilizirali mužjake

Spomenuti nadzor provodi se kontinuirano od 2016. godine te i dalje bilježi veliku prisutnost tigrastih komaraca u svim dijelovima Hrvatske. Prošle je godine u Istri proveden projekt kontrole brojnosti komaraca SIT tehnikom, i to unošenjem sterilnih jedinki mužjaka tigrastog komarca na području naselja Premantura u općini Medulin.

“Djelatnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sudjeluju u projektima za iznalaženje ekološki prihvatljivih metoda, koja bi trebala ne samo rezultirati smanjenjem populacije komaraca, nego i utjecati na smanjenje upotrebe insekticida u okolišu”, kažu iz HZJZ-a.

