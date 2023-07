VIDEO Pogledajte kako se Plenković obračunava s novinarom N1

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković odgovarajući na pitanje našeg novinara Ranka Stojanca o odnosima sa Srbijom na konferenciji za medije o Opatiji, vjerojatno u pokušaju duhovitosti, obrušio se na njega u najmanju ruku nepriličnim rječnikom.

Na pitanje kakvi su po njemu trenutno odnosi sa Srbijom, Andrej Plenković je odgovorio: “Takvi da su opterećeni brojnim otvorenim pitanjima koja su tu i ostala su iz vremena velikosrpske Miloševićeve agresije na Hrvatsku. A isto tako da imamo interes unaprijeđivati ekonomske odnose, imati hrvatske kompanije u Srbiji koje funkcioniraju na tom tržištu, a isto tako i njihove kompanije ovdje.”

Plenković uzvratio Milanoviću: “MUP nije trač baba”

Na ponovljeno pitanje znači li to da su odnosi dobri, premijer je odgovorio: “To vi kažete!”

Potom je prepoznavši našeg novinara rekao: “O, pa vi ste se konačno vratili s mjesta gdje sam vas zadnji put vidio. To je bio toalet, sjećate se? Meni je drago, jeste li sad dobro? Je li dijareja gotova? To je dobro, to je super da je gotova dijareja…”

Neupućenima se moglo učiniti da su predsjednik Vlade i naš novinar možda imali neki susret daleko od kamera, no kako se čini, Plenković se referirao na komentar našeg Ranka Stojanca, snimljenog u, kako je premijer i rekao, toaletu, a u kojem Stojanac među ostalim kaže:

“Ako ste, g. Plenkoviću, mislili da ću ja braniti vaše torijevce smiješne poput gđice M. ili onog “Fawlty Towers” visokog ministra, e pa mislim da smo se negdje krivo razumjeli. Iako cijenim što vi mene simpatizirate, meni je to velika čast u stvari i onaj tko shvaća vaše riječi danas može samo reći – Bože, pa taj novinar je uspio u životu!” Kadar se vraća na toalet dok Stojanac govori: “Ali, dear sir, AP PM, ako ste mi mislili zabiti iglu u venu i uspavati me, joj…” Komentar završava odlaskom na zahod.

Je li premijer danas dijarejom nazvao spomenuti komentar od prije skoro mjesec dana ili se ozbiljno zabrinuo za zdravlje Ranka Stojanca za što zapravo nije bilo potrebe, nemamo informaciju, no budući da šira javnost sigurno nije upoznata s detaljima, ovakva izjava, šala ili kako je god nazvali s najviše pozicije moći u državi još je jedan šamar i novinarima i javnosti.

