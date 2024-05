VIDEO / Poruka konobara iz Splita: Prestanite ovo raditi i služit će vas kao kralja

Podijeli :

Navike Hrvata da dugo ispijaju kave u kafićima naširoko su poznate, a po tome Split nije ni po čemu drugačiji, dapače.

Stoga je konobar iz jednog od splitskih kafića ponudio savjete gostima kako se trebaju ponašati u kafiću. Uoči sezone, ti su savjeti zlata vrijedni, prenosi Index.

“Prestanite ove stvari raditi i konobari će vas poštovati. Nemojte im pucketati prstima. Nemojte im mahati jer niste na trajektu. Nemojte im zviždati jer nisu oni psi. Nemojte mu govoriti “Alo” ili “Ej” jer nije on s vama čuva ovce”, započeo je pa dodao:

“Nemojte mu raditi presing ako vidite da radi sam, doći će on do vas. Ujutro kad dođete prvo bude “Gdje su novine?” I on je čovjek koji zaslužuje da mu se kaže “Dobar dan, dobro jutro.” Prestanite ovo raditi i svaki će vas konobar služiti kao kralja.”

