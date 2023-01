Podijeli :

Izvor: N1

Sindikalist u mirovini, Vilim Ribić, gostovao je u N1 studiju uživo.

Prije emisije sam bio u kafiću i šokirao sam se, platio sam malu čašu soka od naranče 20 kuna. Sad se događa ono što je imanentno, što je svojstveno tržištu i logici tržišta. Tržište nije moralna kategorija. Kada siromašno dijete dođe početkom proljeća na tržnicu, onda bi rado pojelo jagode koje su tada ekstremno skupe i roditelji mu to ne mogu priuštiti. Tržište je okrutno. Ovo je tržište i sada svi bez puno moralnog obzira dižu cijene, ali to je logika tržišta. Mi smo odlučili imati takvo tržište. Ta cjelokupna haranga i priča da se događa nešto što je Vlada mogla spriječiti, niti je Vlada mogla spriječiti niti je to sukladno logici tržišta”, rekao je Vilim Ribić.

U socijalizmu se išlo u šoping u Mađarsku, prisjetio se Ribić, gdje su artikli na pakiranju imali tiskanu cijenu.

“To nije bilo tržište”, rekao je sindikalist dodavši da na tržištu svatko može staviti onoliku cijenu koliku želi i da je to legitimno dok god ima netko tko će to po toj cijeni kupiti.

“Jedino što bi Vlada mogla napraviti, obavještavati redovno građane gdje su cijene otišle gore. S jedne strane je to je li to opravdano ili neopravdano i onda građani mogu odabrati”, rekao je Ribić, dodavši da nije prekasno to uvesti sada, jer su sada skočile cijene.

“Sada bi Vlada trebala promptno reagirati i odabrati one prodavače koji nisu povećali cijene”, rekao je Ribić.

Upitan kako utjecati da cijene budu drugačije, Ribić je rekao da bi Vlada trebala obavijestiti sve one koji imaju neprirodno visoke cijene i da bi trebala odrediti otprilike cijene artikala i prozvati one sve koji se ne drže tik okvira.

Tržište je stalni problem, ali je tržište, takvo kakvo je, rekao je sindikalist, dodavši da Vlada može neke cijene ograničiti dotle dok ne počne utjecati na proizvodnju. “Na vitalnim proizvodima može internvenirati”, rekao je.

Osim toga, smatra da bi crne liste polučile uspjeh te da bi to trebalo napraviti. “Ako ima volje, ima i načina”, rekao je.

Govorio je i o svom odlasku u mirovinu. “Nemam sijede, izgleda da je genetika. S obzirom na to kakav sam posao radio, trebao bih izgledati i drugačije, ali, eto, genetika”, rekao je Ribić.

O odlasku u mirovinu

Prije koji dan mu je prestala funkcija glavnog tajnika u Neovisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja. “Moj nasljednik je gospodin Matija Kroflin. O njemu mogu samo u superlativima govoriti. U sjajnim rukama ostavljam sindikat. Imamo čovjeka za kojega sam uvjeren da će to raditi jednako dobro kao ja”, rekao je Ribić, dodavši da se Kroflin godinu i pol dana pripremao za posao tako što je bio njegov zamjenik.

Spasimo hrvatske doktore

“Dio medija je mene vidio kao prijetnju jer ja se zalažem za javne službe i potrošnju, a to njima diže poreze. Tako da sam ja bio neprijatelj broj jedan. U redu je kad vas netko napada i kaže vi štetite nama, poduzetnicima i tražite veće plaće za svoje ljude. Ali kad između toga ulete laži i optužbe, a ja sam svoj posao radio bez mrlje, to ne možete podnijeti. Ja sam i zbog toga dobio dijabetes, doživio sam puno stresa”, rekao je Ribić.

Nije ga strah života u mirovini. “Kao prvo, meni novac nikad nije bio motiv ni u ovom poslu niti se oko novca puno brinem. Ja sam imao pristojnu plaću koju nikada nisam tražio. S obzirom da su mi moji sindikalisti dali pristojnu plaću, imat ću i pristojnu mirovinu, ne znam ni kolika je”, rekao je Ribić.

Suradnja mu je najteža bila s SDP-ovom vladom kad je na njezinu čelu bio aktualni predsjednik Zoran Milanović, rekao je.

“On je diplomat i on uopće nije bio zainteresiran za taj socioekonomski aspekt. Ja mislim da je i on razumio da su napravljene velike greške i da je HDZ-ova vlada tada bila, isto bi bilo zato ta prepucavanja sad nemaju veze. To je bio duh vremena koji je dolazio iz Bruxellesa, slali su se takvi recepti kako izaći iz krize”, rekao je Ribić.

