Izvršni direktor Sektora za gotov novac iz HNB-a Tihomir Mavriček gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao kako teče prilagodba na eure.

“Prema našim informacijama, svi platni sustavi rade, internetska mobilna bankarstva rade, što znači da je bankarski sustav spreman. Svi sudionici ovog procesa odradili su ogroman posao, i trgovci, poslovni sustavi i ministarstva”, rekao je te dodao: “Prema informacijama iz Hrvatske gospodarske komore, jučer u jutarnjim satima je bilo više plaćanja u kunama, a kasnije u tijeku dana u eurima. Također je više zabilježeno gotovinsko plaćanje”.

Mavriček navodi da nema nikakve žurbe jer građani tijekom cijele godine mogu zamijeniti svoje kune u eure.

“Trgovac mora primiti do 50 komada kovanica kune, a ostatak vratiti u eurima kad je to moguće. Postoje okolnosti, primjerice kad je kraj dana kada neće biti dovoljno euro kovanica pa će morati vratiti kune ili u kombinaciji kune i eure”, rekao je. Postoje dovoljne količine za oprskrbiti sve. Ne znamo koliko je točno eura u opticaju, no mi smo opskrbili banke s ukupno 388 milijuna euro kovanica i oko 61 milijun euro novčanica, sve zajedno u vrijednosti od 1,3 milijarde eura, a preračunato u kune oko 10 milijardi”, rekao je.

Mavriček navodi kako iz HNB-a očekuju da će se oko 4 milijarde eura nalaziti u opticaju do kraja godine, a možda će se promijeniti i navike potrošača.

“Možda potrošači više neće novac čuvati u čarapama i madracima nego u bankama”, rekao je izvršni direktor.

Navodi kako su se trgovci posebno predopskrbili s 107,7 milijuna eura.

“Bitno je provjeriti jesu li novčanice prave”

“Primjetili smo da su trgovci uzimali više kovanica, što je razumljivo. Od prvog je dana bilo spremno 2657 bankomata, a trenutno ih je u opticaju 2932, a njih 4 tisuće će biti spremno do 15. siječnja. U bankomatima su pretežno novčanice od 10 i 20 eura jer su najbliže svojoj vrijednosti od 100 i 200 kuna, a one će nam pomoći zbog svoje male nominalne vrijednosti u ovim prvim danima. To će tako biti do 31. ožujka. Trebat će malo vremena da se svi familijariziramo s izgledom novčanica i euro kovanica”, rekao je.

Mavriček je objasnio kako je HNB tijekom ovog prijelaznog razdoblja educirao ljude o novoj valuti.

“Euro je ipak druga najznačajnija valuta na svijetu i mislim da je dobro da smo se pridružili tim zemljama koje ga već imaju”.

Objasnio je i što će biti s kovanicama i novčanicama kune nakon što se povuku iz opticaja.

“Kovanice kune nakon što budu povučene iz opticaja čuvat ćemo u vojarni Croatia na sigurnom mjestu, a nakon 31.12.2025. one će se prodati kao sekundarna sirovina, dok će novčanice prilikom obrade uništavati rezanjem. One se trenutno recikliraju i mogu se koristiti za nove svrhe poput papira u časopisima. Kovanice se mogu dalje taliti i mogu se koristiti djelomično i za pločice za kovanje eura”, zaključio je.

