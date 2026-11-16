VLADA DONIJELA ODLUKU
Od sutra jeftinije gorivo: Evo novih cijena benzina i dizela
Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela nove uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Od utorka, 17. studenoga, pojeftinit će benzin, dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin (UNP), a nove cijene vrijedit će sedam dana.
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Prema novoj uredbi, cijena benzina smanjuje se za pet centi po litri, dok će dizelsko gorivo biti jeftinije za tri centa. Plavi dizel pojeftinit će za šest centi po litri, a niže će biti i cijene ukapljenog naftnog plina.
Nove cijene goriva od 17. studenoga iznosit će:
- Benzinsko gorivo: 1,56 eura po litri (pojeftinjenje od 0,05 eura)
- Dizelsko gorivo: 1,82 eura po litri (pojeftinjenje od 0,03 eura)
- Plavi dizel: 1,32 eura po litri (pojeftinjenje od 0,06 eura)
- UNP za spremnike: 1,76 eura po kilogramu (pojeftinjenje od 0,05 eura)
- UNP za boce: 2,34 eura po kilogramu (pojeftinjenje od 0,05 eura)
Kolike bi cijene bile bez Vladinih mjera?
Iz Vlade navode da bi cijene goriva bile znatno više kada bi se slobodno formirale prema razinama premija energetskih subjekata i trošarina koje su vrijedile prije donošenja prvih uredbi.
U tom bi slučaju litra benzina stajala 1,66 eura, a dizela 2,06 eura. Plavi dizel koštao bi 1,38 eura po litri, dok bi cijena UNP-a za spremnike iznosila 1,87 eura, a za boce 2,58 eura po kilogramu.
Vlada je u odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje zadržala premije energetskih subjekata na istoj razini, dok su trošarine povećane za dva centa po litri dizela i jedan cent po litri benzina.
Najviše maloprodajne cijene i dalje će se izračunavati prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnih sedam dana, uz ograničene premije.
Novi režim cijena stupa na snagu 17. studenoga 2026. i vrijedit će sedam dana.
Ćorić imenovan predstavnikom Vlade u postupku mirenja
Na sjednici je donesena i odluka kojom je potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić imenovan predstavnikom Vlade u postupku mirenja u kolektivnom radnom sporu s reprezentativnim sindikatima.
Riječ je o sporu koji se odnosi na pregovore o pravima zaposlenika u javnim službama.
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