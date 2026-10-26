Vlada objavila nove cijene goriva

U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, premije su zadržane na istoj razini, osim za benzinsko gorivo, za koje je premija povećana za 0,01 eura po litri. Nastavlja se i primjena mjere sniženja trošarine, pri čemu je trošarina na benzinsko gorivo u odnosu na prethodno razdoblje povećana za 0,02 eura po litri.