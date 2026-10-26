na snazi od utorka
Vlada objavila nove cijene goriva
Danas je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.
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U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, premije su zadržane na istoj razini, osim za benzinsko gorivo, za koje je premija povećana za 0,01 eura po litri. Nastavlja se i primjena mjere sniženja trošarine, pri čemu je trošarina na benzinsko gorivo u odnosu na prethodno razdoblje povećana za 0,02 eura po litri.
Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1435 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0336 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.
Uredba stupa na snagu 27. listopada 2026., a ovakav režim vrijedit će 7 dana.
Nove cijene iznosit će:
- 1,69 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0,04 EUR/l)
- 1,88 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)
- 1,44 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,01 EUR/l)
- 1,77 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,01 EUR/kg)
- 2,35 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,01 EUR/kg)
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:
- 1,83 EUR/l za benzinsko gorivo
- 2,19 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,52 EUR/l za plavi dizel
- 1,88 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,58 EUR/kg za UNP za boce
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