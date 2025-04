Anušić: Bit ćemo samodostatni i neovisni u potrebama koje imaju Oružane snage

Podijeli :

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ministar obrane Ivan Anušić poručio je iz Ljubešćice prilikom posjeta tvrtki Fripol, koja se bavi konstruiranjem i proizvodnjom strojeva specijalne namjene, alata i naprava, da će Hrvatska uskoro u nekim dijelovima biti samodostatna u potrebama koje imaju Oružane snage.

“Ovo je hrvatska tvrtka s hrvatskim znanjem, idejama i patentima. To je ono što je u ovom trenutku najbitnije i što podržavamo u svakom smislu. Govorimo, naravno, o obrambenoj industriji i industriji naoružanja”, rekao je Anušić.

Ministar je u radni posjet Općini Ljubešćica stigao u društvu general-pukovnika Tihomira Kundida, načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, a u tvrtki Fripol su obišli proizvodni pogon i putem video linka pratili testiranje prototipa minobacačke predfragmentirane mine PREF-120.

Naglasio je da je vrlo bitno to što je ‘hrvatski vojnik od čizama do kacige i lakog naoružanja opremljen isključivo hrvatskom opremom’, dodajući da Hrvatska već ima nekoliko jakih tvrtki koje opremaju OSRH te će to uskoro raditi i Fripol.

Anušić i Medved odbacili optužbe o međusobnom sukobu: “To nije niti malo benigno” Anušić pobrojao benefite za one koji se odluče na vojni rok: “Zainteresiranih će biti puno više od očekivanog!”

“Radit će to u suradnji s drugim tvrtkama s kojima zajednički rade na usavršavanju ne samo projektila i streljiva, nego i dronova. Imamo klaster hrvatskih tvrtki koje polako kreiraju, i to vlastitim znanjem, idejama i tehnologijom, nova naoružanja, novu opremu i ubojita sredstva koja će koristiti Oružane snage”, kazao je.

Podsjetio je i na projekt ‘Rearm Europe’ Europske komisije u kojem se, kazao je, za obranu Europe izdvaja 800 milijardi eura, a 150 milijardi za financiranje pojedinačnih zemalja kroz Europsku investicijsku banku te ustvrdio da se upravo takvi projekti mogu financirati kroz sredstva koja nam nudi Europska unija.

“Ovo nije prva tvrtka u kojoj sam bio i koja radi na modernizaciji i novim tehnologijama. Uzimajući u obzir iskustva iz rata u Ukrajini, rade još neke tvrtke i vrlo brzo ćemo u nekim dijelovima početi biti potpuno samodostatni i neovisni u potrebama koje imaju Oružane snage”, istaknuo je Anušić.

Vezano za testiranje prototipa minobacačke predfragmentirane mine PREF-120, ministar je kazao da je riječ o usavršavanju, odnosno nadogradnji i modernizaciji naoružanja koje već postoji u okviru službe i upotrebe OSRH.

“Imali smo priliku preko video prijenosa vidjeti demonstraciju učinkovitosti tog naoružanja, tih projektila i kako smo dobili informaciju, bolja je učinkovitost i bit će bolja operativna sposobnost Oružanih snaga kada se s time krene u kontinuirani proizvodnju i kada se naše Oružane snage počnu opremati s hrvatskim naoružanjem, s hrvatskom opremom, municijom i streljivima koje smo ovdje vidjeli”, rekao je Anušić.

Tomislav Gotić, vlasnik Fripola, istaknuo je da su u kooperaciji s tvrtkom Welmec i pod pokroviteljstvom Sveučilišta za obranu i sigurnost “Dr. Franjo Tuđman” unaprijedili sredstvo koje je već u upotrebi te dobili jako dobre rezultate testiranja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Anušić: Sve je spremno za vojni rok, one koji se odluče na priziv savjesti preuzet će MUP Hoće li doći do sukoba ove dvije zemlje? I jedna i druga strana jačaju vojsku