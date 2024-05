Vojković: Saboru treba vratiti dignitet, ali Plenković to ne želi. On se ponaša kao kancelar

Podijeli :

Kolumnist Indexa Goran Vojković i Igor Peternel iz Domovinskog pokreta u Newsnightu s Ivanom Hrstićem komentirali su političku kadrovsku križaljku.

Naime, HDZ i Domovinski pokret usuglašavaju posljednje detalje prije formiranja Vlade, a ponešto je još uvijek nepoznanica. Primjerice, status Olega Butkovića.

“Njegove doskočice s kravom su zapravo odigrale vrlo bitnu ulogu u kampanji. Zapravo se time, uz pomoć Ustavnog suda, polako razbila ofenziva koju je nametnuo Zoran Milanović. Uspješno su to anulirali i usmjerili kampanju na svoju stranu”, kazao je Peternel.

Zasluge mu pripisuje i Vojković te smatra da će ga Andrej Plenković ostaviti na čelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

“U pravilu to ministarstvo vodi premijerov čovjek od najvećeg povjerenja. Čini se i da Plenković slaže resore. I to iskusno jer iskustva mu nakon dva mandata ne nedostaje. Jedino, bit će mu problematično popuniti mjesta državnih tajnika. Kad se nešto dijeli, ministar će doći i prerezati vrpce, a kad su štrajkovi i krize, šalje se državnog tajnika. Njihova se plaća zaradi u prosječnoj zagrebačkoj firmi. Zato će biti problematično naći kvalitetne ljude”, smatra Vojković.

Dakle, predstoji pregovarati o nižim razinama i strategiji Vlade, koji bi se trebali poklopiti. Oporba vjeruje da će oko toga nastati prijepori.

“Oporba se više ne fokusira na izgubljene izbore nego na Domovinski pokret pa dobivamo bizarne komentare. Ne znam jeste li ikad čuli da je netko kriv za nešto što se nije dogodilo”, tvrdi Peternel i napominje da DP ima svoje kadrove.

A kad su kadrovi u pitanju, neko zajedništvo bi bilo idealno u političkom smislu.

“Saboru bi trebalo vratiti dignitet i donošenje odluka. Za Plenkovića će to biti teško jer je naviknut vladati kao kancelar. Sabor posljednjih desetak godina služi kao mašinerija za dizanje ruku i svađanje. Vlada vlada, a Sabor odlučuje što su državni prioriteti. Prije desetak godina puno se više raspravljalo. Neke stvari treba vratiti u Sabor, ali HDZ-u se to neće svidjeti, no u koalicijskim vladama treba se na to naviknuti. I treba se naviknuti da se neće oko svega dogovoriti”, zaključio je Goran Vojković.

