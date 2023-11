Tabak: Anušiću je dovoljno ne biti Banožić

Podijeli :

Vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak u Newsroomu je s našim Domagojem Novokmetom razgovarao o projektu obalni ophodnih brodova. Podsjetimo, novi ministar obrane Ivan Anušić u utorak se sastao s predsjednikom Uprave Brodosplita Tomislavom Debeljakom na temu dovršetka obalnih ophodnih brodova i najavio nastavak tog projekta.

Na pitanje je li se pokazalo da bivši ministar Mario Banožić nije ništa napravio na tom projektu, Tabak odgovara: “Nije novost da su ti brodovi ugovoreni krajem 2014. na donjoj crti izvedivosti i isplativosti. Bilo je jasno da će se morati korigirati cijena. To se radilo vrlo umjereno, a u međuvremenu su se mijenjali zahtjevi, mijenjalo se svašta…”

“Puno brbljanja, a malo ozbiljnog razgovora i nimalno stavljanja novca na stol, što je tipično za odnos prema hrvatskoj ratnoj mornarici koja je temeljito zapostavljena grana oružanih snaga”, istaknuo je vojni analitičar.

Ipak, Anušić je prepoznao problem. “Dobro je da je novi ministar to od prve minute stavio na vrh hrpe problema, ali ta hrpa problema koji ga dočekuju nakon Banožića bit će takva da, ako se išta uspije pomaknuti, to bi bila velika stvar i neočekivani uspjeh.”

Tabak je komentirao prve poteze novog ministra, ističiću da je Anušiću dovoljno ne biti Banožić.

“Kod novog ministra je situacija da je dovoljno doći naokolo i pokazati da nije kao Banožić i to je plus i ogromna razlika koja barem u prvom trenutku čini veliku razliku. To je nešto što gledamo i u odnosu prema Saboru i prema Predsjedniku RH i u odnosu prema Brodosplitu. On ima iskustvo sa sustavom Oružanih snaga RH, ne treba mu gomila savjetnika, i odnos prema medijima mu je drugačiji. Od bivšeg ministra čulo se svako malo da treba skinuti vojsku s naslovnica da bi onda on medijske naslovnice popunio vlastitim skandalima”, kazao je Tabak.

“Očekivanja su bila jako niska i jednostavo ih je fantastično nadići”, zaključio je Tabak.

