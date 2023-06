Vojni analitičar: “Događaj s branom je crni labud”

Podijeli :

Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović gostovao je u N1 Newsroomu gdje je govorio o stanju na bojištu u Ukrajini.

Kad je riječ o miniranoj brani na rijeci Dnjipro, Vidmarović kaže: “Ako ćemo o motivima, oni postoje i s jedne i druge strane. Washington Post je lani opisivao kako Ukrajinci razmatraju ideju poplavljivanja dijela rijeke starteški da otežaju Rusima napredak s ciljem poplavljivanja, ali ne i uništavanja okolnih sela. Moguće je i da je nešto popustilo usljed oštećenja. Treba pričekati rezultate istrage”.

Javio se i turski predsjednik Erdogan koji povremeno pokušava posredovati svojim prijedlozima. Tako je rekao da treba napraviti međunarodno istražno povjerenstvo. Vidmarović kaže: “Baš kao što je i UN napravio povjerenstvo koje se bavilo pitanjem genocida, ne vidim razloga zašto se ne bi napravila ista stvar i za ovu branu”.

Posljedice rušenja brane: “Mora nas jako zabrinuti pitanje nuklearke Zaporižje” Obavještajci tvrde da imaju dokaz da je Rusija raznijela branu

Zelenski s druge strane proziva institcuije, od UN-a i Crvenog križa, da hitno pošalju pomoć. Analitičar smatra da Zelenski nije u pravu prozivati, već treba zamoliti pomoć i s ruskom stranom dogovoriti. “Treba imati jako dobre informacije, pogotovo od Rusa”. No, pitanje je jesu li Rusi, čak i kada dođe do ovakvih katastrofa spremni surađivati. “Treba probati. Treba zamoliti i hladne glave sjesti jer Rusi neće biti zaintreresirani da dođu međunarodne organizacije pa da im se prikaže sve kroz ukrajinsku prizmu. Treba se nažalost i njima obratiti i to sve dogovoriti, a opet to se sve može napraviti bez podilaženja Rusima kroz predsjednika Erdogana koji je ovdje najbolja opcija jer ima ravnopravno dobre odnose i s Kijevom i sa Moskvom”.

Na pitanje o tome je li kod miniranja brane u pitanju onemogućavanje Ukrajinaca da krenu u protuofenzivu, odgovara: “Događaj sa branom je definitivno crni labud. Nešto što ne odgovara nikome. Stvara na geografskoj razini jednu situaciju koja ne donosi puno pogodnosti osim razgraničenja. Ovo će sad promijeniti tijek ratovanja”.

Kad je riječ o ukrajinskoj ofenzivi ističe: “Osjećalo se da Ukrajinci ne znaju kada bi trebali krenuti i da kalkuliraju računajući na akumulaciju ljudstva i napredne tehnike koje je Zapad trebao poslati. Govorilo se dugo o leopardima i zrakoplovima F-16. Puno toga je bilo u zraku. Možda je Kijev napravio kalkulaciju računajući na tehniku Zapada, a sad vidimo da se to nije dogodilo”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.