Vojni analitičar: “Svakako će doći do velike ukrajinske ofenzive u proljeće”

Podijeli :

Izvor: N1

Robert Barić, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te vojno politički analičar, gostujući u N1 Newsroomu komentirao je stanje na ukrajinskim bojištima nakon što je ovog vikenda grad Soledar pao u ruke Rusima.

Komentirajući pad Soledara, profesor Barić kaže: “To je taktička pobjeda koju će sada Putin iskoristiti jer su konačno zauzeli jedan grad. To je grad od 10 000 stanovnika. No, pitanje je zapravo je li zauzet jer postoje informacije da se u predgrađima i dalje vode borbe. Soledar je pao tek kad su došle zračne elitne ruske snage, a i za to su trebala dva tjedna.”

“Značaj Soledara je u tome što se sad otvara mogućnost udara prema Bahmutu. Da bi se on zauzeo, Rusi prvo moraju preuzeti područje Krasne Gore gdje se nalazi križište dviju glavnih komunikacija, autoputa i ceste, da bi preuzeli opskrbu Bahmuta sa sjevera. Ako se ovakvim tempom nastavi, to će ići mjesecima.”

Zelenski: Nastavlja se borba za Soledar Putin predstavio novo smrtonosno oružje: “Ništa im se ne može suprotstaviti!”

Barić smatra da ne postoji šansa da Rusi naprave duboki prodor: “Nema šanse za to. Ideja je da se kod Bahmuta iscrpi ukrajinska vojska i time se smanje potencijali za ukrajinsku veliku ofenzivu koja će svakako doći u proljeće ili ljeto ove godine.”

Kad je riječ o događajima na sjeveru Ukrajine, Barić kaže: “Tu se već mjesec dana vidi cijeli niz djelovanja, udara i produudara jedne i druge strane. To je onaj dokaz koji pokazuje da se i Rusi mogu srediti. Ukrajinci polako napreduju. Konačno se tlo smrznulo na minus 15 stupnjeva gdje se pokazalo da su Ukrajinci bili bolje pripremljeni”. Za duboki prodor do Kijeva ne postoje velike šanse, smatra profesor.

“Logično bi bilo da se na području između Kurska i Belogoroda napravi koncentracija snaga, koja bi morala biti mnogo veća, da bi ponovo pokušala zauzeti Sumi, Černikiv i Harkiv. Ali opet, za takvu operaciju bi trebale mnogo veće snage – znači nema šanse. I Ukrajinci i Rusi su svjesni da će glavni udar na proljeće ili ljeto biti na jugu i na to se spremaju.”

Kad je riječ o tenkovima za koje se danas često govori da su zastarjeli, a Elon Musk ih je nazvao “mrtvačkim sanducima”, profesor Barić kaže da to ipak nije istina. “Tenk se mora upotrijebiti u združenoj operaciji gdje imate kombinaciju borbenih sposobnosti više rodova oružanih snaga da oni rade sinkronizirano i probijaju obranu. Tenk je i danas nenadmašiv po pitanju paljbene moći, oklopne zaštite i pokretljivosti.” Profesor dodaje da su ruski tenkovi lakši i nemaju toliko dobru oklopnu zaštitu kao zapadni.

Naposljetku, Barić ističe da je smijenjeni ruski general Surovikin “žrtva činjenice da je Rusija konačno se počela pripremati za dogoročni rat”. “Sve ono što je trebala napraviti prije napada na Ukajinu – mobilizacija obrambene industrije i mobilizacija ljudstva – to se sad se radi u hodu. Wagnerovaca ima jako puno, čak 40 do 50 tisuća ljudi.” Ipak, Barić kaže kako je smjenom Surovikina Putin pokazao da primat ima Ministarstvo obrane i oružane snage koji su glavni nositelji cijele borbe.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.