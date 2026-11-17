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Vozači, zabilježite ove datume: Jedna važna provjera bit će potpuno besplatna
Vozači će od 23. do 28. studenoga u svim stanicama za tehnički pregled u Hrvatskoj moći besplatno provjeriti tehničku ispravnost svojih vozila u sklopu preventivno-sigurnosne akcije „Dani tehničke ispravnosti vozila“, priopćio je u utorak Centar za vozila Hrvatske (CVH).
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Cilj akcije, koja se provodi u sklopu Nacionalnog plana za sigurnost cestovnog prometa, jest skrenuti pozornost vozača na važnost tehničke ispravnosti vozila kao jednog od ključnih čimbenika sigurnosti u cestovnom prometu.
Redovito održavanje i pravovremeno otkrivanje tehničkih nedostataka mogu značajno pridonijeti smanjenju rizika od prometnih nesreća te sigurnosti svih sudionika u prometu, ističe CVH.
Pregled je preventivan i ne zamjenjuje redovni tehnički
Besplatna kontrola bit će dostupna svim vlasnicima vozila koji u navedenom razdoblju posjete neku od stanica za redovni tehnički pregled. Pritom je riječ o preventivnom pregledu koji ne zamjenjuje redovni tehnički pregled propisan zakonom.
Prvih 10.000 vozača koji se uključe u akciju dobit će na poklon trolitarsko pakiranje tekućine za pranje vjetrobranskog stakla.
Vozače pozivaju da iskoriste besplatnu provjeru
„Tehnička ispravnost vozila jedan je od temeljnih preduvjeta sigurnog sudjelovanja u prometu. Pravovremeno otkrivanje i otklanjanje nedostataka, čak i onih koji se na prvi pogled mogu činiti nevažnima, može spriječiti ozbiljne posljedice na cesti“, poručio je Tomislav Škreblin, pomoćnik Uprave za tehničke poslove Centra za vozila Hrvatske.
Pozvao je vozače da iskoriste mogućnost besplatne provjere i posjete neku od stanica za tehnički pregled.
Akciju organiziraju Hrvatski autoklub (HAK), Centar za vozila Hrvatske (CVH) i stanice za tehnički pregled.
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