„Tehnička ispravnost vozila jedan je od temeljnih preduvjeta sigurnog sudjelovanja u prometu. Pravovremeno otkrivanje i otklanjanje nedostataka, čak i onih koji se na prvi pogled mogu činiti nevažnima, može spriječiti ozbiljne posljedice na cesti“, poručio je Tomislav Škreblin, pomoćnik Uprave za tehničke poslove Centra za vozila Hrvatske.