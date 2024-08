Vrijeme je kao početkom kolovoza, a ne rujna. “Ovo će biti prva ili druga najtoplija godina”

Podijeli :

Grgo Jelavić/PIXSELL/ilustracija

Temperature zraka proteklih dana bile su, a prema prognozama i predstojećih će dana biti znatno više od dosad uobičajenih za kraj kolovoza i početak rujna.

Sredinom travnja, kada je Hrvatsku zahvatio prvi ovogodišnji toplinski val, ali ga nismo doživljavali poput onih paklenih ljetnih jer je u to doba godine bio ugodan, atmosferski fizičar Branko Grisogono, profesor na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu kazao nam je da toplinske valove sada imamo u svim sezonama te da praktički od travnja do listopada traje tzv. “razmazano” ljeto s kraćim prodorima hladnog zraka.

“Ni alpska ni đenovska ciklona još nisu krenule”

Danas, četiri i pol mjeseca kasnije, uoči nedjelje, 1. rujna, kada počinje klimatološka jesen, prof. Grisogono kaže da nedvojbeno proživljavamo takvo “razmazano” ljeto i da će po svemu sudeći ovo biti najtoplija godina ili druga najtoplija u povijesti meteoroloških mjerenja.

Nastavak toplinskog vala, temperature i do 38 stupnjeva: Evo kada dolazi osvježenje

“Ljetno vrijeme još traje i kod nas će trajati barem još desetak dana jer se meteorološki ekstremi zadržavaju na velikom području. Obično su u zadnjoj trećini kolovoza počinjale alpske i đenovske ciklone. Istra je tada dobivala kišu što bi ondje obično značilo i kraj turističke sezone. Međutim, te ciklone još nisu krenule, ni đenovska ni alpska. A ovo su temperature tipične za početak kolovoza, ne za početak rujna”, napominje Grisogono.

“Efekte La Niñe vidjet ćemo nakon Božića”

Početkom ljeta završilo je i razdoblje El Niña, prirodnog klimatskog obrasca kojeg obilježavaju iznadprosječno visoke temperature u tropskim dijelovima Tihog oceana, koji se potom manifestira diljem svijeta pa i kod nas. Obično, ali ne i nužno odmah, nakon razdoblja El Niña slijedi suprotno razdoblje La Niñe. No trenutno smo u neutralnom međurazdoblju.

Znanstvenik o vremenu u Hrvatskoj: Od travnja do listopada imamo “razmazano” ljeto”

“Prijelazi iz El Niña u La Niñu su spori procesi. Dok tzv. daljinskim vezama dođu s Pacifika do Hrvatske potrebno je nekoliko mjeseci. Ta smjena je neravnomjerna i povezana s nekim drugim prirodnim oscilacijama. Međutim, more je za vrijeme ovog jakog El Niña upilo toliko topline koju će jako dugo držati. Stoga će ova godina biti ili prva ili druga najtoplija u zadnjih 150-ak godina otkad imamo sustavna mjerenja. To više nije, da slikovito kažem, kao da uključite i isključite pećnicu, nego je povezano sa svim pločama na štednjaku. Upilo se toliko topline da će La Niña dosta sporo stizati, a njene ćemo efekte možda vidjeti iza Božića”, objašnjava Grisogono.

Atmosferski fizičar: Mediteran je jedno od najugroženijih dijelova na Zemlji

Malo oborina do kraja godine

Do kraja godine, dodaje, ne očekuje se puno oborina.

“Ako ih bude, oborine će biti vrlo lokalne i vrlo specifične. Prosjek nikakav, varijacije velike, a temperatura nezaustavljivo ide gore”, sažima Grisogono.

Jesen koja klimatološki počinje u nedjelju, a kalendarski za dvadesetak dana, očito nećemo osjetiti u tim rokovima.

