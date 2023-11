Vučemilović ispravila Plenkovića: “Nemamo kancelarski sustav, ministre imenuje i razrješuje Sabor”

Podijeli :

N1

Saborska zastupnica Vesna Vučemilović bila je gošća N1 Studia uživo, gdje je komentirala političke aktualnosti.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obratio se medijima u Banskim dvorima u subotu o prometnoj nesreći ministra obrane Marija Banožića u kojoj je smrtno stradao jedan vozač.

“U ovim okolnostima, koje su izvanredne, razriješio sam ministra Banožića dužnosti ministra obrane i ovlastio Zdravka Jakopa da obavlja sve poslove kao državni tajnik”, izjavio je.

Plenković Banožića razriješio dužnosti!

Vučemilović ističe kako ministre u Vladi imenuje i razrješuje Sabor te je tom prilikom upozorila premijera na njegovu retoriku: “Mi nemamo kancelarski sustav, već pravo koje se temelji na jasnim zakonima.”

“Kao legalisti se moramo držati slova zakona, a isto tako i premijer. Cijelo ovo vrijeme se uloga Sabora želi staviti po strani i on se vrlo često predstavlja kao najobičnija glasačka mašina – ukoliko imate dovoljan broj ruku, možete raditi što hoćete”, kazala je dodajući: “Moramo podsjećati sve sudionike u javnom prostoru na to što Hrvatska uistinu je, a to je parlamentarna demokracija u kojoj Sabor ima vrlo važnu ulogu”, objasnila je.

“Što se tiče njegove karijere, on se treba najprije oporaviti, a morat će i kazneno odgovarati. Trenutno sigurno ne razmišlja previše o svojoj političkoj karijeri, već o ozbiljnim posljedicama ovog događaja s čime će se morati suočiti čim prizdravi”, kazala je o ministru Banožiću.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.