DP sjedi na dvije stolice? “S jednima pregovaraju o vrijednosnim pitanjima, a s drugima o antikorupcijskim”

Dalibor Paus, čelnik IDS-a, bio je gost N1 Dnevnika s našom Ninom Kljenak s kojom je razgovarao o pregovorima nakon izbora.

Dalibor Paus je rekao je da se IDS ne vidi u antikorupcijskoj koaliciji SDP-a.

“DP je izrazio svoje ideološke stavove s kojima se mi ne možemo složiti. U razgovorima s HDZ-om je to naglašeno prema srpskoj nacionalnoj manjini i prema pravima ženama i mi se s time ne slažemo i to je nama neprihvatljivo. Očigledno su cilj ideološka i vrijednosna pitanja, mi to ne možemo podržati”, objasnio je.

“Ne možete s jednima pregovarati o vrijednosnim pitanjima, a s drugima o antikorupcijskim”

“Svi bi htjeli biti dio antikorupcijske koalicije, ali sva ta pitanja kao što su lex AP, Ivan Turudić DP bi trebao naglasiti i u pregovorima s HDZ-om, ako zaista to vidi kao prioritet. Ne možete s jednima pregovarati o vrijednosnim pitanjima, a s drugima o antikorupcijskim pitanjima”, dodao je.

Paus je komentirao i pitanje Izbornog zakona.

“Svi smo se složili oko Turudića i lex AP-a, a Izborni zakon ne znamo kako bi trebao izgledati. Napomenuo bih da mi kao stranka nismo vodili pregovore sa SDP-om. Kontaktirani smo, ali nismo sjeli za stol i pregovarali oko potencijalnih koraka”, rekao je.

“Bojim se da će se formirati desna Vlada”

Čelnik IDS-a ponovio je da neće podržati Vladu HDZ-a.

“Razgovarali smo telefonski, ali ne u smislu ponuda i pregovora. Mi smo bili za mogućnost formiranja lijevo centrističke vlasti, ali matematika nakon izbora nije takva i bojim se da se to neće dogoditi i da će formirati desna Vlada”, dodao je.

Paus je kazao da se ne zna kako će se postaviti centrističke stranke s obzirom na Domovinski pokret.

“Liberali se zalažu za liberalne vrijednosti, za to su se dosta borili u prethodna dva mandata i ne vidim u tome ništa sporno”, rekao je.

