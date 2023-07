Vučemilović o aferi: Nema nevinih, kriv je i onaj koji drži ljestve lopovu

Podijeli :

Saborska zastupnica Hrvatskih suverenista i članica Odbora za gospodarstvo Vesna Vučemilović gostovala je u N1 Studiju uživo komentirala je prodaju viškova plina.

Nažalost po nju, zbog prometne nesreće i ozljeda koje je zadobila, ne može uživo prisustvovati Odboru za gospodarstvo, koji će se održati od 15 sati, uz prisustvo ministra gospodarstva Davora Filipovića i predsjednika Uprave HEP-a Frane Barbarića. No, svjedočit će joj online i sudjelovati na taj način.

Što se pak afere tiče, nije joj iznenađenje, niti smatra da se radi o izdvojenom slučaju.

Pred Odborom i Filipović i Barbarić: Tko je kupovao jeftini HEP-ov plin? Plenković o plinskoj aferi: Cijela ova situacija nema nikakav efekt na građane

“Ona traje, ona afera “milijarda” sa Škugorom u Ini i ova sad su samo dva kraka. One potvrđuju da se plin u Hrvatskoj krade i to je činjenica. Tako nešto više nitko ne može demantirati. Ono što očekujem od sjednice… Sad se najviše spominju Filipović i Barbarić, što je logično zbog njihovih pozicija, no direktor HROTE-a Boris Abramović ima apsolutno sve podatke i danas ih mora glasno i jasno podastrijeti javnosti. Mora otkriti tko je kupovao plin i po kojoj cijeni”, rekla je Vučemilović pa dodala:

“Oni će potvrditi što je N1 prvi obavijestio, da je PPD namjerno prikazivao manjkove u sustavu pa kupovao plin po 11 eura i prodavao ga Gradskoj plinari Zagreb za 105 eura. To je nečuveno. Tu nema nevinih, svi su krivi. Jer, onaj koji drži ljestve lopovu, jednako je kriv kao lopov. Onaj tko mirno promatra kako se krađa odvija, jednako je kriv. Oni se pravdaju dopisima… Kakve su to gluposti? To je zahtjevalo hitnu sjednicu svih relevantnih osoba, a nakon toga i određene aktivnosti. Ništa nije napravljeno, HERA je obezglaveljna i marginalizirana. Još od Škugorove afere posluje na rubu zakonitog poslovanja.”

Ustvrdila je da upozorava na sve to već neko vrijeme i nije se libila izreći poprilično žestoke optužbe na račun svih aktera afere.

“Radi se o organiziranom kriminalu koji je u lipnju eskalirao”, zaključila je Vesna Vučemilović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Što će napraviti Plenković? Penava tvrdi: “Riješit će se ova dva balasta!” Matić o plinskoj aferi: “Plenković se grčevito drži, potopit će sve vojnike” Izvor za N1: HEP je najavio viškove plina, ali ne i da će ga prodavati budzašto