Vučković o prosvjedu seljaka: “Ne možemo sve zahtjeve ispuniti, to ću odmah reći”

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković komentirala je današnje prosvjede poljoprivrednika koji su nezadovoljni Vladinim mjerama suzbijanja afričke svinjske kuge te su prosvjedovali uz ceste prema graničnim prijelazima Županja-Orašje i Tovarnik-Šid, u organizaciji Stožera za obranu hrvatskog sela i Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje.

Osim toga, ispred Ministarstva poljoprivrede u srijedu se okupilo desetak građana kao podrška prosvjednicima među kojima je bila i nezavisna saborska zastupnica Ružica Vukovac. Rekla je kako su se okupili da bi dali podršku poljoprivrednicima na terenu, koji prosvjeduju na nekoliko lokacija.

Ministrica Marija Vučković istaknula je da neće ići na pregovore, ali da će primiti sve koji to traže, kao i dosad:

“Ministarstvo i ja primimo sve koji traže. Ponekad ponudimo termin na terenu, ponekad u Ministarstvu. I predstavnicima Stožera za obranu hrvatskog sela ponudili smo termin čim smo mogli i što se tiče daljnjih sastanaka, otvoreni smo za razgovore. Gdje će sastanak biti, ostavila bih konačan odgovor za drugo vrijeme.”

Na pitanje smatra li današnji prosvjed politizacijom budući da je jedan od organizatora Tomislav Pokrovac najavio osnivanje poljoprivredne stranke, Vučković je rekla:

“Apsolutno je riječ o politizaciji, to se vidi od početka do kraja. Svakako je riječ i o politizaciji, ali svi pisani zahtjevi ili usmeni zaslužuju odgovor pa će tako biti ovog puta. Situacija se politizira, a onaj tko govori da je apolitičan, a istovremeno najavljuje osnivanje političke stranke, ne govori baš isitnu. To je kao drveno željezo, oksimoron.”

Komentirajući najavu daljnjih prosvjeda do ispunjenja zahtjeva, istaknula je da svi zahtjevi sigurno neće biti ispunjeni:

“Ne možemo sve zahtjeve ispuniti, to ću odmah reći. Svatko mora raditi po propisima, mi se trudimo barem namjerno ih ne kršiti, da se našalim. Poštovanje biosigurnosti nije novitet, propisi koji se na to odnose vrijede već 15 godina. Dio zahtjeva koji se odnosi na zatvaranje očiju pred biosigurnosti, ne možemo prihvatiti. Uskoro ćemo imati konkretnu strukturu za ostale zahtjeve.”

Govoreći o širenju afričke svinjske kuge napomenula je da je broj zaraza u padu:

“Imamo značajan pad potvrda na gospodarstvima. U proteklih desetak dana na jednom velikom gospodarstvu u Mikanovcima bio je samo jedan slučaj i to se dodatno epidemiološki istražuje. Ova godina je teška za hrvatske ratare i zato smo imali pomoć baš za ratarski sektor. Ovo je prva godina u kojoj taj sektor ima niz problema koji će narušiti poslovne rezultate.”

