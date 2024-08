Vulin za N1 o požaru kod Osijeka: Kad sam čuo da ponovno gori, nije mi bilo svejedno

Podijeli :

Borna jaksic/PIXSELL

Zamjenik gradonačelnika Osijeka i načelnik Stožera civilne zaštite Dragan Vulin, komentirao je u Dnevniku s Igorom Bobićem situaciju oko požara u tvrtki Drava International.

Kao i prošle godine, zapalile su se bale plastike, ali ovaj put vjetar nije toliko jak i veće količine plastike su odvojene pa nije bilo širenja. Također, vatrogasci su napravili lavovski posao.

FOTO / Opet je gorjela plastika u Dravi International: Vatrogasci spriječili širenje požara

“Situacija je sad pod kontrolom, u smislu da je požar u potpunosti ugašen. Strojevi razdvajaju bale plastike pa da se zaustavi razdimljavanje. Srećom, ovaj požar nije ni blizu razmjerima onog prošlogodišnjeg”, potvrdio je Vulin.

Požar je dojavljen u 15:13 i odmah je stiglo 15 postrojbi s 20 vozila i 64 vatrogasca.

“Jako brzo je sve stavljeno pod kontrolom, a najbitnije je da nema ozlijeđenih.”

Izgledalo je grozno u prvi mah, zbog gustog dima.

“Da, čim sam dobio dojavu, nije mi bilo svejedno. Prvenstveno zbog iskustava od prošle godine. Odmah sam sugrađanima i sugrađankama poslao poruku da ako uoče dim tamo gdje se nalaze, odu na sigurno. Ponavljam, ova opasnost nije nevidljiva ili neosjetljiva. Ako je netko osjetio i vidio dim, treba se skloniti. Inače, nema neke opasnosti”, napomenuo je Vulin i zahvalio se svima koji su sudjelovali u intervenciji.

Pojasnio je što sad slijedi.

Zapovjednik vatrogasaca u Osijeku: Trebat će nam još dosta mehanizacije za sanaciju

“Sjednica Stožera bit će održana, ali stanje na mjestu događaja je relativno stabilno. Naravno, do jutra će se dežurati kako ne bi došlo do novog zapaljenja. Što se daljnjih koraka tiče, važno je reći da se i policija ovdje nalazila pa će to svakako olakšati istragu.”

Ono što se dogodilo prošle godine svakako je bila pouka.

“S obzirom da Grad Osijek nema kontrolu nad pogonom, nemam sve podatke, ali na mjestu događaja sam i mogu reći da se požar dogodio nekih 400 metara od prošlog požara. Ovdje ga posljednji put nije bilo i ta dio je odvojen od većih površina i skladišta plastike. Vjerujem da će nadležni i inspekcije utvrditi odgovornost”, zaključio je Dragan Vulin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO / Požar na Hvaru pod kontrolom vatrogasaca Na hrvatskim cestama se pojavio negativan trend, policija kreće u akciju: “Njima nikako nije mjesto na autocesti”