Pitali smo maturante koji prvi puta mogu na izbore hoće li i za koga glasati. Većina je odgovorila isto

Predsjednički izbori potkraj godine bit će prilika za više od 38 tisuća mladih građana Hrvatske da po prvi puta izađu na birališta.

Prema podacima o broju stanovnika koje je Državni zavod za statistiku objavio početkom rujna, sredinom 2023. godine Hrvatska je imala 38.227 stanovnika u starosti od 17 godina. Sredinom ove godine oni su postali punoljetni, a time i punopravni građani Republike Hrvatske koji među ostalim svojim pravima imaju i pravo na neposrednim izborima birati predsjednika Republike, zastupnike u Hrvatski sabor, predstavnike na lokalnoj razini te zastupnike u Europski parlament, a isto tako biti i kandidati na izborima.

Definicija mladih s obzirom na njihovu dob je rastezljiva, i to na ovoj strani na kojoj se već “nakupilo godina”. Generacijska granica pomicala se s 25 do 30 godina, a sada se i one u dobi od 35 još uvijek smatra mladima.

Zanemareno biračko tijelo

Kada hrvatski političari i kandidati za političke funkcije govore o mladima ili im se blagoglagoljivo obraćaju, obično to čine prema onim “starijim” mladima koji su već završili fakultete ili se zaposlili, koji su se emancipirali od roditelja i na pragu su zasnivanja obitelji ili su ih već zasnovali, koji rađaju i podižu djecu te dižu kredite da bi se skućili. Malokoji će političar i malokoja politička stranka utrošiti puno svoga vremena i angažmana na one koji su tek postali punoljetni, koji tek završavaju srednjoškolsko obrazovanje i još bruse odluke o svojoj budućnosti te onima koji su tek upisali fakultete ili našli prve poslove.

Prema podacima DZS-a, mladih u dobi od 18 do 23 godine života je oko 230 tisuća. U stanovništvom siromašnoj Hrvatskoj to nije zanemariva skupina. A u zemlji gdje na izbore rijetko kada izađe više od polovice birača, također ne bi trebali biti zaobiđeni. U vrijeme kada se domaći političari sve više i vještije služe digitalnim alatima komunikacije, kada se ukrcavaju na digitalne platforme i otamo vode značajan dio svojih kampanja, generacija koja je već odavno na tim platformama zavidno je biračko tijelo.

Potegnuvši roditeljske veze, kontaktirali smo ovih dana s trinaestoro zagrebačkih maturanata – jedanest mladića i dvije djevojke – iz dvije gimnazije i jedne strukovne škole pitavši ih hoće li izaći na predsjedničke izbore 29. prosinca, prate li nastupe potencijalnih kandidata, za koga bi od njih glasali te zanima li ih uopće politika.

Hoćeš li izaći na predsjedničke izbore?

DA: 9 , NE: 3 , JOŠ NE ZNA: 1

Jedanaestoro njih već su punoljetni, a jedan će to postati početkom sljedeće godine, taman između prvog i vjerojatnog drugog kruga predsjedničkih izbora. Od njih trinaest, devetoro je, uključujući i ovoga koji će uskoro napuniti 18, potvrdno odgovorilo na pitanje hoće li izaći na izbore. Od onih preostalih, troje je odrješito reklo da neće izaći na izbore, dok jedan još nije siguran kad kaže “vjerojatno ne”.

Pratiš li predizbornu kampanju i kojim putem?

DA: 5 , NE: 5 , DJELOMIČNO: 3

Dvojica maturanata koja su nam prethodno rekla da će izaći na izbore, kažu da ne prate predizbornu kampanju. Kampanju ne prati ni onih troje koji neće ići glasati. Jedan od njih, iako neće na izbore, kaže da “pomalo prati kampanju, najčešće preko Instagrama”. Petoro nam je reklo da prate kampanju, a dvoje da to čine “djelomično” odnosno “slabo”.

Od ovih koji kampanju prate, trojica kažu da to čine putem televizije, društvenih mreža i internetskih portala, a dvojica isključivo na TikToku.

“Ne pratim kampanju, ali vidio sam nekoliko videa na TikToku”, kaže jedan.

“Indirektno pratim kampanju slušajući razgovore u obitelji i prijatelje koji to često spominju pa se savjetujem s njima”, rekla nam je jedna maturantica.

Za koga ćeš glasati i zašto?

JOŠ NE ZNAM: 6 , ZA MILANOVIĆA: 3 , NI ZA KOGA: 4

Četvoro koji su nam rekli da neće ili “vjerojatno neće” glasati, niječno su odgovorili i na ovo pitanje. S tim da je jedan od njih dodao: “Kada bih se morao odlučiti za najbolju stranku, to je SDP.”

Troje nam je, pak, reklo da će glasati za aktualnog predsjednika Zorana Milanovića.

“Najbolji je od kandidata”, kaže jedan.

“Nudi najviše”, kratko je odgovorio drugi.

Jedan od maturanata koji kaže da će sigurno izaći na izbore, opširno nam je obrazložio svoj izbor.

“Glasat ću za Milanovića. Podržavam njegovu vanjsku politiku jer ipak je ona najveći posao predsjednika. Također smatram da je bitno da Hrvatska, iako je zemlja Zapada, ostane neutralna jer nemamo praktički nikavih geopolitičkih prijetnji. Tako da je, recimo, forsiranje vojnog roka od strane Dragana Primorca pomalo i trošenje državnog budžeta. Po meni, vojska treba biti održana na razini kakvoj jest.”

Od preostalih koji će ići glasati, ali još nisu sigurni kome će dati glas, jedan nam je rekao da će “još istražiti sve opcije”, dok je drugi jasno rekao: “Glasat ću za nekoga tko nije u HDZ-u.”

Zanima li te politika?

DA: 7 , NE: 2 , DJELOMIČNO: 4

Na koncu, ovim smo punoljetnim maturantima postavili pitanje koje je moglo biti postavljeno i i na početku – zanima li ih politika. Samo dvoje je izričito kazalo da ih ne zanima. Četvero njih kazalo je da ih zanima djelomično, a sedmoro je odgovorilo potvrdno.

“Mislim da je važna da se danas-sutra snađeš u poslu i općenito u situacijama koje zahtijevaju da se založiš za vlastite vrline ili mišljenje”, rekao nam je jedan od ovih koje politika zanima.

“Iako me politika generalno ne zanima previše, pratim aktualne stvari u svijetu poput američkih izbora te hrvatske izbore. Također mi je bitno znati stvari koje će mi biti bitne za život, poput postupanja na sudu, funkcioniranja poreza, računa i slično”, kazala nam je jedna od maturantica.

