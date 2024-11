Milanović o Draganu Primorcu: “To je Titov pionir i Titov član Saveza komunista”

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Zoran Milanović potvrdio je da je znao da je njegov odabrani slogan "Predsjednika za predsjednika" koristio još 1997. godine koristio HDZ-ov predsjednički kandidat dr. Franjo Tuđman.

“Mene čudi da to svaki predsjednik nakon prvog mandata ne koristi. To je ustvari moje pitanje, moja dilema. To nije ničije vlasništvo. U prvi mah to nismo znali. To je rezultat jedne interakcije, to je dinamičan proces. Kad se shvatilo, to je svačije”, rekao je Milanović gostujući u Dnevniku HTV-a.

Ključno je da sebe vidiš kao predsjednika, istaknuo je i dodao da njegovi izazivači to ne mogu koristiti. Istaknuo je da bi ga svatko tko vjeruje u sebe mogao koristiti. “Ja vjerujem u sebe, svoj rad, ono što sam napravio i ono što ću još napraviti”, kazao je.

Izjavio je da ne bi vratio bistu Franje Tuđmana na Pantovčak. O tome, kaže, pet godina nije bilo govora. “Inače, te biste su bile nepotpune. To je bilo, neću reći da je bilo svega, ali nije bilo nekih kojima je tu mjesto. To je za mene završena priča, kazao je.

“Primorac je Titov pionir”

Dragan Primorac, predsjednički kandidat kojega podupire HDZ, kazao je “kakav karakter trebaš imati da uzmeš Tuđmanov slogan u predizborne svrhe? Milanović je potom upitao koji je Primorčev slogan i kazao da je on svoj već objavio. Neću ga komentirati, kazao je.

“To je Titov pionir i Titov član Saveza komunista i općenito čovjek koji je trebao biti Plenkovićev Trojanski konj, rekao je i dodao da je on “politička kreatura čija je zadaća da zajedno s Plenkovićem vlada onim što u Hrvatskoj nije uspio porobiti. I to je to. Nema to smisla komentirati”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.