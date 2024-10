Zagrepčanku ulovili “detektivi” Čistoće, mora platiti 65 eura. “Kazna je kriminalna, povrijeđena sam”

Podijeli :

Nemalo se iznenadila jedna Zagrepčanka iz šireg središta grada kada je početkom ovoga mjeseca iz Čistoće, podružnice Zagrebačkog holdinga, primila dopis s Izvješćem o utvrđenoj nepravilnosti.

Još ju je više neugodno iznenadila ugovorna kazna u iznosu od 65 eura pristigla sa spomenutim izvješćem. Nepravilnost koju je učinila da zaradi tu kaznu bilo je odlaganje kartonske kutije (dimenzija 497x397x294 milimetara) pored plavog spremnika za odlaganje papirnatog otpada umjesto u unutrašnjost istog.

Prošle su dvije godine od uvođenja novog modela otpada u Zagrebu, građani i dalje nezadovoljni

Dogodilo se to 23. kolovoza ove godine na tzv. zelenom otoku na uglu Trga Petra Krešimira IV i Ulice kneza Višeslava. Zagrepčanka, koja nije htjela da joj objavimo ime, ali nam je poslala preslike izvješća, računa s ugovornom kaznom te prepiske s Čistoćom, kaže da je povrijeđena postupkom redara, odnosno “detektiva” Čistoće, kako ih je nazvala.

Odbili prigovor, dali zanimljivo objašnjenje

“Do primitka kartice za podzemne spremnike 24. rujna ove godine, razvrstani otpad odlagala sam na zelenom otoku u Višeslavovoj 14. Rijetko su isti spremnici bili slobodni za odlaganje pa je građanstvo bilo prisiljeno razvrstani otpad odlagati pored spremnika. S obzirom da otpad uredno razvrstavam, povrijeđena sam kaznom te smatram da ako je redar i uočio nepravilnosti u mom odlaganju, trebao je upozoriti na isto”, napisala je u prigovoru Čistoći na izrečenu kaznu.

Iz Čistoće su obrazložili da nepravilnost koju je počinila “dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada”.

Ovo su kazne za neodvajanje otpada u Zagrebu. Poznato i kad stižu žute vrećice

Prigovor joj nisu prihvatli, a posebno je zanimljvo objašnjenje kako je “otkriven” njezin čin.

“Uvidom u dostupnu dokumentaciju Izvješća o utvrđenoj nepravilnosti, dokaz koji je pronađen na adresi kneza Višeslava 14 je kartonska kutija (na kojoj su vidljivi Vaši osobni podaci) koja je odložena izvan/pored spremnika za papir, a ne u istome”, naveli su.

Kutiju odložila pored, spremnik bio pun

“Pobornik sam razdvajanja otpada, odavno ga razdvajam pa sam stoga još više povrijeđena ovom kaznom. Podzemni spremenici bili su postavaljeni u ulici u kojoj živim, ali tada još nismo dobili kartice za njih. Otpad sam u međuvremenu i dalje odlagala na najbližem zelenom otoku, u Višeslavovoj ulici. Kada sam donijela tu kartonsku kutiju, spremnik je bio pun pa sam je presavijenu odložila pored spremnika”, objasnila nam je.

No njeno ime, prezime i adresa na odloženoj kutiji u kojoj je prethodno primila poštansku pošiljku nisu promakli oštrom oku Čistoćinog redara.

“Tako su me otkrili i kaznili za odlaganje papirnatog otpada koji je najmanje ugrožavajuć. A kako kazniti one koji pored spremnika ostavljaju stare stolce, komode, odjeću ne ostavljajući svoje posjetnice na njima”, ironično se zapitala ova kažnjena Zagrepčanka.

“Neću ići u reciklažno dvorište zbog jedne kutije”

U Čistoći su je poučno savjetovali da veće kartonske kutije i otpad koji ni usitnjen ne stane u spremnike, može odložiti na nekom od 20 reciklažnih dvorišta diljem grada.

Holding za N1 otkrio da će jednu skupinu imati na piku oko odvajanja otpada

“Normalno je odnijeti u reciklažno dvorište stari tepih, stolac i slično, ali neću ići tamo zbog jedne kartonske kutije! Napravili su opći nered pa sad šalju kazne ljudima zbog odlaganja papira tvrdeći usto da taj papir smrdi. Možete misliti kako smrdi u odnosu na biootpad koji se odlaže u spremnik odmah pored ovoga. Zar sam tu kutiju trebala sjeckati na komadiće i gurati u već ionako pun spremnik koji ni dizajnom ni volumenom nije primjeren za tu vrstu otpada”, ljutito je rekla.

“Ako se ja moram držati reda, moraju i oni”

Povrh svega, u vrijeme kada je počinila to komunalno nedjelo, u njenoj ulici bili su postavljeni podzemni spremnici, uključujući i onaj za papirnati otpad. No, više od mjesec dana čekala je da joj Čistoća dostavi karticu za otljučavanje spremnika.

Živite u Zagrebu i ne odvoze vam smeće? Evo što možete učiniti

“Prolazila sam pored tih spremnika noseći u rukama i po tri vrećice s otpadom do zelenog otoka u Višeslavovoj prelazeći do tamo dvije tramvajske pruge i tri ceste. Ugovor s Čistoćom je obostran, pa ako se ja moram držati reda, morali bi i oni. A dizajn i volumen spremnika su neprimjereni, kao što je neprimjerena i učestalost odvoza otpada što je dovodilo do nepristupačnosti i napunjenosti spremnika. Tih 65 eura kazne nije beznačajan iznos. A koliko čujem, kazne su uglavnom dobivali stariji ljudi koji jedva nose smeće do spremnika. Zato smatram da su kriminalne”, razočarano je zaključila ova Zagrepčanka.

