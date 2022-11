Iz zadarske bolnice o smrti mlade rodilje: Tragedija se nije mogla spriječiti

Podijeli:







U Općoj bolnici u Gospiću 22-godišnja trudnica iz Gornjih Vrhovina rodila je u ponedjeljak živo i zdravo dijete, nakon čega je došlo do obilnog krvarenja pa je pala u hemoragični šok te je prevezena u bolnicu u Zadru, gdje je umrla, a obje bolnice kategorički opovrgavaju da su liječnici za to odgovorni.

Nakon tragične smrti mlade rodilje oglasili su se iz zadarske bolnice.

“Izražavam sućut u svoje osobno ime i u ime OB Zadar obitelji preminule rodilje”, kazao je zamjenik ravnatelja zadarske bolnice Edi Karuc te opisao tijek događaja: “Tijekom ranog poslijepodneva dobili smo poziv kolega iz OB Gospić da imaju jedan jako težak slučaj rodilje koja jako krvari i izgubila je u kratkom vremenu veliku količinu krvi te pala u stanje šoka uz početak razvoja multiorganskog zatajenja”, pojasnio je Karuc.

Karuc je kao voditelj jedinice intenzivnog liječenja kolegama ponudio pomoć i premještaj pacijentice u Opću bolnicu Zadar “koja je ipak veća bolnica i ima veće resurse. Pacijentica je stigla oko 16:30 uz pratnju anesteziološkog tima iz Gospića”.

“Nakon sat vremena u našoj intenzivnoj jedinici unatoč svim poduzetim postupcima došlo je do zastoja njenoga srca”, kazao je i dodao da je smrt proglašena u 17:50.

“Kolege u gospićkoj bolnici napravili su sve što se u takvim slučajevima može napraviti”, naglasio je da Karuc koji je uvjeren da se ovakav tragični događaj nije mogao spriječiti, prenosi Dnevnik.hr.

Govoreći o tome kako je protekao prijevoz od Gospića do Zadra i tko je bio s njom u vozilu, Karuc je ponovio kako je stigla u pratnji anesteziološkog tima te da “tu doista nema nikakve zamjerke” te dodao kako ne razumije potrebu da se nakon svakog događaja postavlja pitanje tko je kriv. “Postpartalna krvarenja se događaju dosta često, u 2 do 5 posto poroda, nekad su veća, nekad su manja i mi to uspijemo riješiti u 99,9 posto slučajeva, no nekad ne uspijemo, pogotovo kada su tako velika krvarenja”.

“Mi smo svakodnevno suočeni s brojnim teškim traumama, koje, kažem, u 99,9 posto slučajeva rješavamo, ali ovakvo teške slučajeve imali smo jako rijetko, davno davno, tako nešto dogodi vam se jedanput u karijeri.”

Hoće li uslijediti inspekcija, Karuc kaže da ne ovisi o njima. “Mi smo svoje napravili, mi smo prijavili, napravili smo obdukciju i sve je napravljeno prema protokolu”.

Specijalist anesteziologije, reanimacije i hitne medicine zadarske bolnice Edi Karuc ranije je rekao kako je pacijentica u ponedjeljak poslijepodne bila kod njih na mjerama intenzivnog liječenja, da je upoznat sa slučajem, a na pitanje vidi li elemente liječničke pogreške, odgovorio je kategorički: “Ni blizu.” Odbio je daljnju argumentaciju te je zbog delikatnosti slučaja i iznimnog interesa javnosti, rekao da će se o svemu očitovati na konferenciji za novinare.

Komplikacije na porodu

Ravnateljica gospićke bolnice Sandra Čubelić kazala je kako je porođaj “protekao standardno, rodilja je rodila živo i zdravo dijete, ali je imala uraslu placentu, što završava teškom komplikacijom, što se i u ovom slučaju dogodilo”. Istaknula je kako ne vidi da je bila učinjena ikakva liječnička pogreška.

Tijekom krvarenja pacijentici je odstranjena maternica da bi se zaustavilo krvarenje, ali je ona unatoč poduzetim mjerama razvila hemoragični šok i u takvom je stanju prevezena u Zadar.

Ondje se nastavilo s mjerama intenzivnog liječenja koje su počele u Gospiću, poduzete su i dodatne mjere intenzivnog liječenja, ali žena je, rekao je Karuc, unatoč tome, umrla “u jedinici intenzivne medicine Opće bolnice Zadar, ne u autu, ne na putu”.

Incident

U vezi s incidentom i pozivanjem policije Čubelić je rekla da je u bolnici u Gospiću rodbina rodilje verbalno napala ginekologe i da je policija došla. Dodala je da liječnici razumiju teške okolnosti te su odlučili da neće podizati tužbu jer smatraju da nije potrebno da se protiv njih podiže bilo kakva prijava.

Čubelić je opovrgnula da je bilo ikakvog fizičkog sukoba iako se radilo o teškoj i neugodnoj situaciji jer su liječnici “sve učinili za pacijenticu i novorođenče”, ali, istaknula je, “ponekad se dogode takve fatalne situacije”.

Novorođenče je u bolnici u Gospiću i dobro se razvija, a četvrto je dijete umrle rodilje.

