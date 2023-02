Zapošljavanje preko veze? “Zastrašujuće je što ljudi misle da nema ništa sporno”

Podijeli :

Izvor: N1

Odvjetnica Vesna Alaburić u Newsroomu je komentirala najavu premijera Andreja Plenkovića da će promijenti Kazneni zakon da se ne bi događalo da informacije iz spisa izlaze van i čine političke probleme jer će to biti kazneno djelo.

O najavama premijera Plenkovića o izmjenama Kaznenog zakona Vesna Alaburić je rekla:

Politolog: Plenković se uvijek čudi nakon afera, dvaput, triput, četiri puta… DORH se oglasio o sastanku Josipe Rimac i Dinka Cvitana

“To djeluje kao deja vu. Od devedesetih do danas, kad se ispostavi da je sadržaj škakljiv, onda politika želi mijenjati Kazneni zakon. Premijer je loše informiran jer Kazneni zakon na more mjesta govori o tajnim podacima i postoji dovoljan instrumentarij za sankcioniranje curenja informacija. Premijer i svi bismo trebali voditi računa da postoji nešto važnije od čuvanja tajni, a to je javni interes.

Dodaje da postoji presuda Europskog suda prema kojoj postoje situacije kad je javni interes važniji i od poslovnih tajni i interesa. “Uvijek je problem što priču o stvarnom sadržaju pokušavamo prebaciti na teren – tko je odao, tko je kriv i odlazimo u drugi rukavac koji nema veze s meritumom”, dodaje Alaburić.

Ističe da problematičnom smatra pretragu mobitela: “Dolazite u posjed stvari koja sadrži kompletan nečiji život, i poslovni i privatni. Tu je puno problema s aspekta zaštite privatnosti. Moramo voditi računa, nije opravdanje, ali ovakve su situacije u našem društvu savršeno normalne i uobičajene i to je zastrašujuće i ljudi vjerojatno ni ne misle da tu ima nešto sporno. Tu me najviše brine da svi mislimo da je normalno da netko nekoga nazove da ga zaposliš i slično.”

Raspudić: Pomno sam analizirao nastup Josipe Rimac i uočio tri stvari

Komentirajući zašto su Boris Milošević i Josip Aladrović završili na sudu otkrila je da “nitko nije završio u postupku isključivo zbog poruka nego su one bile trag za daljnju istragu”.

“Imamo kazneno djelo odavanja službene tajne, odavanja službenih podataka, imamo arsenal. Nikakva zakonodavna intervencija nije potrebna nego treba primijeniti zakon koji imamo. Mislim da je ova izjava premijera Plenkovića politički jedna od najneopreznijih.”

Na kraju je istaknula da se discipliniranje službenika ne smije preliti na novinare koji informacije prenose.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Velika analiza potresa na Krku: Zašto se događaju potresi u Hrvatskom primorju? Trut otkrio zašto naši spasioci napuštaju Tursku