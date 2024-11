Što bi trebao raditi Ivan Turudić? “I Plenković i oporba imaju svoje ideje, to ide u krivo”

Podijeli :

N1 / Ana Raić

Kakvog smisla uopće ima postojanje međunarodnog Haškog suda nakon što je ta pravosudna tužbena institucija podignula optužnicu za ratne zločine protiv izraelskog premijera Netanyahua i ministra obrane Gallanta i jednog Hamasova čelnika za kojeg se ne zna je li uopće živ ili mrtav? Odmah je stigao odgovor kako Izrael ne priznaje spomenuti sud, kao ni Amerika i Rusija. Situaciju je komentirao profesor Žarko Puhovski.

Puhovski kaže da se Haški sud sve više svodi “na razinu moralne instancije”. “S jedne strane u zadnjih godinu i pol dana su zvjezdani trenuci tog suda. On je osudio i dao uhidbeni nalog protiv dvojice od desetak najmoćnijih ljudi na svijetu – Putina i Netanyahua”, rekao je Puhovski.

“Međutim, barem stotinu država svijeta dalo je do znanja da nije pripravno uhititi Putina, a barem 30-40 su najmoćnije države svijeta, i to isto neće činiti s Netanyahuom”, dodao je.

“Oni ne uspijevaju realizirati svoje presude i to je za sud tragikomično. Sud koji sudi, a nema pravnih konzekvencija je neka vrsta moralne instancije”, rekao je.

“Postojala su posebna sudišta za Jugoslaviju i afričke države koja su bila vrsta vježbe za Međunarodni kazneni sud. Taj sud se godinama uvježbavao i na koncu nije pokrenut sve do prije nekoliko godina. I zadnje te dvije godine je nešto učinio, međutim on nema nikakvu varijantu realizacije svojih presuda”, rekao je.

Usporedio je Haški sud i Divlji zapad te postojanje suca bez šerifa, odnosno bez policije. “Dok nema međunarodne policije, dok međunarodni uhidbeni nalozi ne funkcioniraju, a očito ne funkcioniraju, to ne djeluje”, ponovio je.

Koliko bi poštenije bilo da su nacionalna pravosuđa gonila zločince na svom teritoriju i da to bude neka referenca za vjerodostojnost pravnih sustava tih država? “Praktično nemamo takvih primjera. Imamo dva primjera da su u Izraelu osudili vlastite generale i nekoliko desetaka slučajeva u Jugoslaviji gdje su ‘svoje’ državljane sudili zbog ratnih zločina, ali uglavnom se to ne radi”, rekao je.

O prijeporu EPPO-a i USKOK-a

Puhovski je komentirao i najnoviji prijepor tužiteljstva EPPO-a i USKOK-a u aferi “Mikroskop” te činjenicu da se dobiva dojam da taj sukob najviše koriste domaći političari za unutarstranačke obračune. Rekao je da je nastala politikantska interpretacija takve situacije, umjesto da se objektivno sagleda.

Jesu li poruke iz grupe Petrač-Pozder bile od javnog interesa? Evo što kaže profesor kaznenog prava

“Prvo kako je došlo do proboja mjera, odnosno aktivnosti EPPO-a pa se onda DORH ukopčao? Dakle, to je neuspjeh EPPO-a o kojem nitko ništa ne govori jer većina medija je na strani EPPO-a. To je veliki problem Hrvatske što DORH nema nikakvu legitimaciju, njih se ne prihvaća u javnosti”, rekao je.

“S druge strane, kad se na koncu uhiti ministar, odgovor oporbe i velikog dijela javnosti glasi – oni to čine zato da bi spriječili da EPPO učini nešto više. Što bi mogao više učiniti nego da se uhiti ministar, ali sad su svi osjetili krv”, nastavio je.

“Da kažem sasvim grubo, oporba ima ideju da bi državni odvjetnik u njihovo ime trebao maknuti Plenkovića jer oni to ne mogu. Plenković ima ideju da bi državni odvjetnik u njegovo ime trebao ušutkati oporbu jer on to ne može. I to ide krivo”, dodao je.

