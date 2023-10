Zarobili 18-godišnjakinju da spriječe njenu ljubavnu vezu: Završili su u pritvoru

Podijeli :

PU sisačko-moslavačka, Ilustracija

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je jednomjesečni pritvor H. N. (57) i H. A. (38), koji se sumnjiče da su 25. rujna na području Novog Zagreba protupravno oduzeli slobodu 18-godišnjakinji kako bi spriječili njezinu ljubavnu vezu.

Kako se doznaje na sudu, dvojcu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Policija je, ne navodeći identitete, precizirala kako se dvojica prijavljenih sumnjiče da su 2. listopada u jutarnjim satima došli na novozagrebačku adresu gdje je boravila 18-godišnjakinja, a koja je članica obitelji osumnjičenog 57-godišnjaka.

Mediji su ranije izvijestili da je osumnjičeni 57-godišnjak stric 18-godišnjakinje koji je za potrebe oduzimanja slobode njegove nećakinje angažirao 38-godišnjaka.

Dvojac je po ulasku u stanu, nastavlja policija, nasilno izvukao 18-godišnjakinju i prisilno je doveli do automobila u kojeg su je ugurali na mjesto iza suvozača. Potom su 18-godišnjakinju odvezli do njenog prebivališta, ograničivši joj slobodu kretanja i nedozvolivši joj da napusti prostor, a potom je ponovno prisilno smjestili u vozilo i odvezli do ugostiteljskog objekta u Remetincu.

Po dolasku do lokala, 57-godišnjak je 18-godišnjakinji naložio da izađe iz vozila i sjedne u drugi parkirani automobil, nakon čega su je odvezli do prebivališta 38-godišnjaka, a sve kako bi spriječili ljubavnu vezu između 18-godišnjakinje i njenog mladića.

Mediji su izvijestili kako im je cilj bio vratiti 18-godišnjakinju u Sjevernu Makedoniju.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičene muškarce predali pritvorskom nadzorniku dok su posebno izvješće podnijeli Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

