Zašto se HDZ-u toliko žurilo s Turudićevom prisegom? Božinović: Ta priča je puno puta ispričana

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović bio je gost Igora Bobića u N1 Studiju uživo. Razgovarali

“Mi smo sigurno u situaciji, kao malo koja Vlada, ako ijedna do sada, građanima isporučiti sve ono što smo napravili u našem mandatu. Vi imate naš program i ono što smo se obvezali, u konačnici imate listu svega onoga što smo ispunili. Neke stvari ćemo morati korigirati jer smo bili bolji od obećanog”, kaže Božinović nabrajajući postignuća Vlade.

“Hrvastska je postala veliko gradilište. Rezultati u turizmu su na rekordnim razinama. Vodili smo državu kroz krize, teško je zamisliti što smo sve morali proći, i kroz pandemiju u kojoj smo spasili hrvatski turizam. U 2020. smo bili na 50 posto od prethodne rekordne godina, već 2021. smo rušili rekorde kad govorimo zaradi. To je sve proizvod, ne galame i buke, nego odluka da se popravi i unaprijedi standard hrvatskih ljudi. Ne vidim kako bi to bilo u neskladu…”, govori Božinović nastavljajući da se uvijek može bolje i drugačije. “Zato i jesmo tu, da stvari unapređujemo”, kaže.

Zlata Hrvoj-Šipek: Turudić do stupanja na dužnost nema nikakve ovlasti Ivan Turudić prisegnuo za glavnog državnog odvjetnika

Osvrnuo se i na “svu raskoš neznanja i niskih upravljačkih sposobnosti” zagrebačke gradske vlasti ukazujući na to kako je drugačije kada nešto vode oni sa znanjem i iskustvom u odnosu na one koji nemaju ni jedno ni drugo.

Turudićeva prisega

Ivan Turudić je danas prisegnuo u Saboru.

“Ta priča je puno puta ispričana”, kaže Božinović na pitanja o tome zašto se HDZ-u toliko žurilo s prisegom novog glavnog državnog odvjetnika.

“Ovo je proces koji se od početka vodi kako se treba voditi. Stupit će na dužnost nekad u svibnju. Međutim, Sabor se raspušta sutra… On je položio prisegu danas”, govori Božinović dodajući da je tamo bio i on kao ministar resora koji surađuje s DORH-om.

Suradnja s EPPO-om

Na pitanje kako policija surađuje s Uredom EPPO-a, Božinović kaže: “Policija radi profesionalno i siguran sam da nijedno odvjetništvo ili USKOK nema primjedbi na rad policije. Kako bi to mogli imati? Po zakonu, policija surađuje s državnim odvjetništvima, uključujući i Ured EPPO-a u Hrvatskoj. Ta suradnja nije da se mi nešto nađemo pa surađujemo, ona je opisana zakonom i provodi se u skladu sa zakonom. Vidjeli ste da se nitko nije žalio na postupanje policije i meni je to kao ministru satisfakcija.”

“Da je imala što prigovoriti policiji, vjerojatno bi i prigovorila. Ali nije imala što pa ni nije”, kaže Božinović o intervjuu Laure Kovesi za N1 u kojemu je oštro prozvala predsjednika Vlade Andreja Plenkovića za “stvaranje dimnih zavjesa”.

EPPO potvrdio da je dobio dopis od USKOK-a. Hoće li im predati dokumentaciju? Doznajemo: Uskok se obratio EPPO-u nakon dopisa iz Vlade

Božinović kaže kako je svima poznato koliko je Plenković utjecajan u europskim institucijama te da mu je nekad smiješno kad vidi i čuje koliko napadaju premijera.

PItanje nadležnosti DORH-a i EPPO-a u slučaju Geodetskog fakulteta rješavat će se u prema Uredbi, kaže Božinović. “Policija uvijek radi po nalogu europskih istražitelja, kao što radi po nalogu državnih odvjetnika. Oni rade svoj posao bez bilo kakve politike, da rade drugačije, to bi se vidjelo. Ono što je bitno za građane je da oni to vide. Kao što su vidjeli i ovi koji su sinoć bili u Laubi. Vide da je ovo obnova kakvu Grad Zagreb, Hrvatska, nikad nije vidio u svojoj povijesti. Nama je u interesu da se nepravilnosti pravilno adresiraju i da se to riješi, ali ne želimo da se zbog tih pravnih pitanja, za koja ja ne znam, jesu li neki službenici, dekani, tko je sve predmet interesa, da se umanji ono što radimo. Nikad više zgrada, zgrada kulturne vrijednosti, se nije obnavljalo”, kaže Božinović.

Ministar unutarnjih poslova kaže da “nema nikakve dimne zavjese”. “Kakva dimna zavjesa?… To možete i vi i građani biti sigurni da policija radi neovisno, profesionalno. Ako sam u išta siguran, u to jesam”, zaključuje.

