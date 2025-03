Članovima bivše uprave Jadrolinije ponuđena nova radna mjesta: Sopta još nije donio odluku

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjedniku i dvojici bivših članova uprave Jadrolinije; Davidu Sopti, Rianu Bukši i Goranu Frkoviću, nova uprava, na čelu s Robertom Blažinovićem, ponudila je nova radna mjesta unutar kompanije, u skladu s njihovom stručnom spremom i kvalifikacijama, potvrđeno je iz nacionalne putničke brodarske tvrtke.

Davidu Sopti, bivšem predsjedniku uprave koji je u izvještaju Ministarstva o nesreći označen kao osoba odgovorna za nesreću, zbog neuspostave i neprovođenja sustava upravljanja sigurnošću na brodovima Jadrolinije, za što je kao predsjednik uprave bio zadužen, ponuđeno je radno mjesto u tehničkom sektoru kompanije, doznaje Novi list.

Istom odlukom nove uprave Rianu Bukši, bivšem članu uprave tada zaduženom za financijski sektor, ponuđeno je radno mjesto u komercijalnom sektoru, a Goranu Frkoviću, bivšem članu uprave zaduženom za pravne poslove, posao je ponuđen u pravnoj službi Jadrolinije.

Sopta je jedno mišljenje platio čak 50 tisuća eura? DORH pokrenuo izvide

Menadžerski ugovor

Sva trojica imaju rok od osam dana za odluku o prihvaćanju novih radnih mjesta, a ukoliko ih ne prihvate, imaju i opciju takozvanih “šest plus šest”, pri čemu bi, ukoliko u idućih godinu dana ne pronađu novi posao, u prvih šest mjeseci imali pravo na puni iznos plaće koju su primali u upravi Jadrolinije, te pedeset posto plaće u idućih šest mjeseci.

Frković i Bukša jučer su, u telefonskim razgovorima potvrdili da ostaju u Jadroliniji, odnosno da će prihvatiti radna mjesta koja su im ponuđena. Sopta je, pak, kazao kako će u zadanom roku od osam dana razmisliti o ponuđenim opcijama.

“Imam rok od osam dana da se izjasnim o ponuđenom radnom mjestu i u tom roku ću donijeti odluku, rekao je Sopta za Novi list. Na pitanje hoće li prihvatiti opciju šest plus šest, odgovorio je kako na to ima pravo po ugovoru, ali da će i o tome odlučiti u idućih osam dana, odnosno do iduće srijede.

Sopti će Jadrolinija, ukoliko se odluči za opciju šest plus šest, u idućih godinu dana isplatiti 61.779 eura u bruto iznosu, odnosno 36.999 eura neto, pri čemu će mu u prvih šest mjeseci biti isplaćeno 41.186 eura bruto, odnosno 24.666 eura neto, a u idućih šest mjeseci nakon toga bit će mu isplaćeno 20.593 eura u bruto iznosu, što je jednako 12.333 eura neto, ukoliko dotad ne nađe novo radno mjesto.

