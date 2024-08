Zašto Tomašević uvodi novi model parkiranja uoči lokalnih izbora? “Stradat će od vlastitog oružja”

Podijeli :

Iduće nedjelje, 1. rujna, u Zagrebu je na snagu trebao stupiti novi režim parkiranja, model s parkirališnim blokovima u kojemu bi korištenje povlaštenih parkirališnih karata bilo pravednije raspoređeno.

Sadašnje povlaštene parkirališne karte (PPK) trebale su od nedjelje vrijediti samo u blizini mjesta stanovanja, a ne više u cijeloj parkirališnoj zoni. Cilj te mjere povećanje je broja raspoloživih parkirališnih mjesta za stanare. Pa bi, primjerice, korisnici PPK u 1. zoni (crvenoj) koji s njom mogu parkirati u svim ostalim zonama, uvođenjem te mjere smjeli parkirati samo u ulici gdje stanuju i nekoliko okolnih ulica, dok bi u ostalim dijelovima grada plaćali komercijalnu cijenu parkiranja.

U utorak je gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za novinare objavio da se “primjena novog modela parkiranja pomiče za mjesec dana kako bi se uvrstili prijedlozi iz javne rasprave”. Tih dodatnih mjesec dana, rekao je, Grad će iskoristiti za detaljnu analizu 320 prijedloga i komentara pristiglih kroz javno savjetovanje pa bi novi sustav naplate parkiranja trebao stupiti na snagu tek početkom listopada.

“Tomašević bi pretrpio političku štetu”

SDP-ov zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek, koji je prije dvadesetak dana na Facebooku ustvrdio da odluka o blokovskom parkiranju nije kvalitetno pripremljena iako je posebna radna skupina na njoj radila dvije godine, a “zbrčkana je u dva tjedna”, smatra da ona uopće neće zaživjeti.

“Začudilo me da Tomašević uopće ide u to manje od godinu dana prije lokalnih izbora. Prošle godine, nakon što je radna skupina dvije godine razmatrala što učiniti, odustali su od toga, a sada se odjednom tema ponovno otvorila”, rekao nam je Petek.

“Smatram da bi ta mjera izazvala kaotično stanje u prometu i definitivno bi značila poskupljenje za sve koji imaju povlaštene parkirališne karte. Imala bi negativan odjek, a Tomašević bi pretrpio političku štetu”, dodao je.

“Sumnjam da će to proći uoči izbora”

I stručnjak za prometno planiranje Marko Ševrović, izvanredni profesor na Fakultetu prometnih znanosti, smatra da je problem s tom mjerom, koju inače drži poželjnom, u političkom tajmingu.

“Ljudi iz 1. zone naučili su na komoditet, da mogu parkirati u cijelom gradu, jer tamo gdje ne žive parkiraju besplatno sa svojom stanarskom kartom. Njima se sada želi uzeti ta komocija i naravno da se bune. Mislim da je od pristiglih tristotinjak primjedbi barem polovina onih koji su ih podnijeli kako bi zadržali povlašteni status kod parkiranja. U centru grada živi “glasnija” klijentela koja ima veći politički utjecaj pa je, objektivno, problem u tome. Gledamo li grad kao cjelinu, mislim da je većina za takvu mjeru, ali ona se donosi na početku mandata jer je politički osjetljiva i treba vremena da se građani priviknu. Sada, uoči lokalnih izbora, sumnjam da će to proći”, kazao je Ševrović.

Sužen teritorij za traženje parkirališnog mjesta

Petek, pak, smatra da bi s novim režimom parkiranja u Zagrebu svatko tko plaća povlaštenu kartu u bilo kojoj zoni imao suženi teritorij za traženje parkirališnog mjesta.

“Ako povlaštena karta ne bi poskupjela, to bi značilo da za istu cijenu imate manje mogućnosti parkiranja što indirektno ipak znači poskupljenje. S druge strane, ako netko kupi komercijalnu kartu, on bi i dalje mogao parkirati posvuda, što znači da ako platite više ipak možete koristiti to nešto protiv čega se u Gradu bore. Zapravo se želi povećati prihode Zagrebparkinga“, tumači Petek.

On smatra da se u dodatnih mjesec dana teško mogu ispuniti preduvjeti za ikakve promjene postojećeg modela parkiranja.

“Prvo treba stvoriti druge uvjete i pozitivno motivirati građane da manje koriste vozila, a tek onda ići s ovakvim odlukama koje demotiviraju, da ne kažem kažnjavaju.”

“Nigdje nisam vidio sustav naplate kao u Zagrebu”

U Gradu su, najavljujući uvođenje novog modela kvartovskog parkiranja napominjali da je postojeća situacija neodrživa naročito u 1. , a nešto manje i u 2. zoni naplate parkiranja. Za prvu zonu izdano je čak 13.776 povlaštenih parkirališnih karata, iako ondje ima samo 8.035 raspoloživih parkirnih mjesta. U drugoj zoni izdano je 22.163 PPK-a na 19.090 parkirališnih mjesta.

Predloženi model prometni stručnjak Ševrović smatra jednom od najboljih mjera da se smanji pritisak automobila na centar grada i da se građane potakne da više koriste bicikle i javni prijevoz. Za postojeći model kaže da je na neki način protuustavan.

“Primjerice, imate osobu koja živi u žutoj zoni na Črnomercu i koja može s povlaštenom parkirališnom kartom cijeli dan parkirati u Maksimiru. A osoba koja živi samo ulicu dalje na Črnomercu i nije u žutoj zoni, ne smije parkirati u Maksimiru nego mora plaćati punu cijenu i ima vremensko ograničenje od dva sata. Građani moraju imati povlaštenu kvartovsku kartu, to nije sporno, ali ne bi smjeli s tom kartom parkirati po cijelom gradu. Prošao sam pola svijeta no nigdje nisam vidio sustav naplate kakav je u Zagrebu, da sa stanarskom kartom možete parkirati po cijelom gradu”, kaže Ševrović.

Pokušati, a onda mijenjati ono što ne valja

U predloženom modelu Ševrović nalazi i nedostatke.

“Problem je što ljudi koji žive na rubovima pojedine zone praktički imaju samo pola zone u kojoj bi smjeli parkirati. Trebalo bi napraviti manje podzone, da se od mjesta stanovanja smije parkirati u krugu od kilometar-dva. To se danas može softverski riješiti. Kod izdavanja karte dobijete popis ulica u kojima smijete parkirati i to je to. Povlaštena karta trebala bi služiti samo za parkiranje tamo gdje stanujete, ne za ići na posao. Treba naći sredinu između toga da stanari imaju gdje parkirati, ali i oni koji dolaze u centar grada obaviti nešto. Nema srebrnog metka da se to riješi.

Treba probati pa mijenjati ako nešto ne valja, raditi analize brojanja prometa, zadržavanja i izmjene na parkirnim mjestima, jer situacija nije ista u svakom dijelu grada”, ističe Ševrović.

“Takve je pobune on organizirao Bandiću”

Petek je, pak, prokomentirao velik broj pristiglih primjedbi na predloženi model kvartovskog parkiranja kazavši da je “Tomašević poginuo od vlastitog oružja”.

“Pobunu građana s velikim brojem primjedbi svojedobno je on znao organizirati Milanu Bandiću. Motivirao bi ljude da pišu primjedbe na odluke koje je smatrao lošima po grad i građane. Sada su neki primjedbe pisali sami, neki se obraćali gradskim zastupnicima, a neki su bili upućeni da ih pišu. Očito je skupljen dovoljan broj primjedbi koje su, uz javne komentare i pritiske, bili signal Tomaševiću da promisli i odustane. Mislim da se ta tema više neće vraćati. Podsjeća me na famoznu najavu poskupljenja vode kada je Tomašević napravio propust pa se to nije moglo realizirati. Iako je govorio da od toga nikad neće odustati, više nije otvarao tu temu koja je prešutno otišla u zaborav. Mislim da će tako biti i sada”, kazao je.

