Podijeli :

N1

Saborska zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić u Studiju uživo N1 televizije kometirala je reforme u Saboru i druge političke aktualnosti.

Zastupnica Marija Selak Raspudić kaže da joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković njoj onemogućio da njen prijedlog uopće dođe na dnevni red i onda se cinično pokušao izvući proceduralnim objašnjem. Objasnila je da bi Jadroković htio da njen prijedlog o reformi Sabora ode prvo na saborski Odbor za Ustav u kojem HDZ ima većinu koja bi to glatko odbila, umjesto na Dnevni red sjednice Sabora na kojem bi o njenom prijedlogu raspravljali svi zastupnici u Saboru.

“To bi značilo, po njegovoj intepretaciji za koju smatram da je protuustavna, da samo parlamentarna većina može predložiti izmjene Poslovnika”, rekla je Selak Raspudić.

Smatra kako ona kao zastupnica koja može predlagati zakone bi trebala moći i predlagati promjene Poslovnika Sabora.

“Očekujem da Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav obrazloži to Gordanu Jandrokoviću i donese odluku da mi imamo pravo predlagati izmjene Poslovnika”, kaže zastupnica.

“Jandroković krivo tumači Poslovnik”

A što očekuje da će odbor napraviti s obzirom na to da većinu u njemu drži HDZ, Selak Raspudić odgovora da je to jedina ispravna odluka.

“Alternativa je diktatura. Dakle to nije jedno pitanje ili neka proceduralna zavrzlama, kao što izgleda. Alternativa je uistinu diktatura. To bi značilo da živimo u svijetu u kojem oporba nema pravo ni uputiti prijedlog. Ne donijeti prijedlog, ne izglasati prijedlog nego niti uputiti prijedlog kako bi sabor trebao izgledati”, rekla je zastupnica i naglasila kako je zanima koliko će se Odbor, u kojem HDZ drži većinu, kompromitirati ako pristane ići uz objašnjenje Gordana Jandrokovića odnosno sačuvati njegov obraz.

Vidović Krišto traži razrješenje Jandrokovića Šef Vrhovnog suda Dobronić u utorak pred Saborom podnosi izvješće o radu

Na komentar kako se šef Sabora poziva na Poslovnik u kojem piše da samo Odbor ima pravo predlagati promjene Poslovnika, Selak Raspudić kaže da Jandroković krivo tumači Poslovnik. Zstupnica kaže da je to samo opis uobičajenog, normalnog posla Odbora, a ne njegovo isključivo pravo.

“Nigdje ne piše da Odbor za Ustav samo ima predlagati, nego da predlaže to je njegov uobičajeni posao. Izgleda kako Jandroković ne tumači dobro Poslovnik, a ne poznaje dobro ni Ustav”, rekla je Selak Raspudić.

Objasnila je i kako bi po njoj Sabor trebao funkcionirati. Rekla je da ne želi izgubiti perspektivu izvana i čuđenje i šokirana koliko Sabor loše funkcionira u djelatnom smislu. “Osnovni problem u funkcioiranju Sabora je taj da je pokidana veza između Sabora i građana. Mi smo u paradoksalnoj situaciji da smo predstavničko tijelo građana, koje oni ne mogu smisliti”, kaže Selak Raspudić i podsjeća na male ocjene koje Sabor redovito dobiva od građana.

Kaže da postoje neke stvari koje bi tu vezu mogle osnažiti, pa kao primjer daje institut zastupničkih pitanja.

“Međutim, što se događa, Vlada, unatoč propisanom roku, na škakljiva pitanja ne daje odgovor. I ta pitanja ostanu visiti u prostoru”, kaže Selak Raspudić. Kaže da onda zastupnici prestaju postavljati pitanja, ili ne postavljaju kvalitetna pitanja, građani to vide i kida se veza između građana i zastupnika.

“Oporba je potpuno eutanazirana načinom kako HDZ vodi sjednice”

Kaže da je još jedan problem prazna Sabornica i smatra kako je to nedopustivo.

“Ako želimo popraviti sliku prazne Sabornice mora se propisati kvorum od 1/3 zastupnika koji moraju biti na sjednici”, rekla je i dodala da često do situacije u kojoj je prazna sabornica dolazi jer se saborski odbori često održavaju u vrijeme plenarne sjednice te da zastupnici ne mogu biti na obje stvari odjednom. Rekla je i da je napravila prijedlog kako to spriječiti i koji bi učinio Sabor operativnijim i u službi građana.

DORH: Zlata Hrvoj Šipek i Josipa Rimac nisu razgovarale o vjetroelektranama “Hrvoj Šipek je intelektualno i moralno nesposobna obavljati svoj posao”

Rekla je i da joj se nekoliko zastupnika javilo sa željom za promjenom Poslovnika ili da joj kaže da su o promjenama pisali Predsjedništvu od kojeg nisu dobili odgovore.

Podsjetila je i da je Jandroković rekao kako nika nije nitko uputio prijedlog za promjenom Poslovnika već da je to uvijek činio Odbor. Pita se je li oporba uistinu toliko inertna ili je potpuno eutanazirana načinom kako HDZ vodi sjednice.

“Ne mogu dati odgovor na to pitanje, ali mnogo toga što HDZ čini, način na koji Jandroković vodi sjednice, uzima sebi prostor, pozornicu za ekspoze, a ne daje zastupnicima pravo da mu odgovore, jer on se ne mora držati Poslovnika oni moraju, umrtvljuje oporbu i posljedica je toga je to da je Sabor sveden na glasačku mašineriju Vlade, da nema nikakvu moć”, kaže Selak Raspudić i kaže da se to može promjeniti.

“Poslovnik kojeg sam ja predložila čini ono ključno. Uvaža parlamentarnu demokraciju i podvrgava Vladu Saboru”, kaže zastupnica.

Grabe li Banski dvori previše moći? Ova mala općina sve je poželjnija za život, jedna odluka privukla mnoge obitelji

Komentirala je i slučaj Gabrijele Žalac i to da su iz tog slučaja pokrenuti novi postupci. Kaže da se DORH na tom slučaju poskliznulo jer nije samo prema europskim odredbama Olafu predalo dokumente nego je čekalo poziv europskog javnog tužitelja nakon intervencije novinara da preda te dokumente. Podsjetila je i da je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek lagala o tom slučaju i da je očigledno da ga je držala u ladici.

Smatra kako je temeljni problem u Hrvatskoj taj da institucije ne treba uništiti već ih ponovno izgradtii i osnažiti.

“Trenutno trpimo posljedice lošeg kadroviranja”, kaže Selak Raspudić i dodaje da treba postaviti pitanje rada glavne državne odvjetnice kad se HDZ kontinuirano procesuira protiv korupcije najviše brani. “teško je vjerovati da institucuje rade posao u onom nepristanom smislu”, kaže zastupnica.

Rekla je da ne misli da se oporba isključivo fokusira na korupciju.

“To je slika koja je pretežna u javnosti jer negativne priče imaju jači publicitet”, kaže zastupnica Mosta. Kaže da oporba predlagala mnogo konstruktivnih prijedloga te kako se pozitivne teško probijaju u javnost.

“Ja se pitam koliko bi se ideja reforme Sabora probila u javnost da nije došlo do polemike između mene i Gordana Jandrokovića”, rekla je zastupnica i dodaje: “kritika, destrukcija je tek negacija postojećeg, a nama treba konstrukcija da vratimo povjerenje u politiku”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.