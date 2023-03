Podijeli :

Prepucavanje između predsjednika Hrvatskog Sabora Gordana Jandrokovića i zastupnice Marije Selak Raspudić obilježilo je današnju sjednicu. Sve je započelo na samom početku sjednice kada se Selak Raspudić javila zbog povrede Poslovnika i prije početka govora zastupnika, a epilog je bio da je nakon više od sat i pol rasprave izgubila pravo govora u nastavku današnje sjednice.

“Povrijedili ste članak 172., stavak 1., Poslovnika Hrvatskog Sabora, a temeljem te povrede, povrijedili ste i druge članke Poslovnika. Naime, onemogućili ste da moj prijedlog izmjena Poslovnika, dakle, prijedlog reforme Sabora, dođe na dnevni red. Time ste kršili članak 85. Ustava koji mi garantira da budem ovlašteni predlagatelj zakona”, kazala je Selak Raspudić na početku.

Jandroković je kazao da je vidio njezin tekstu u medijima na tu temu te da se dobro pripremio za odgovor.

“Sukladno članku 247., stavak 2., predsjedatelj se brine da se rasprava po pojedinoj točki dnevnog reda odvija prema predviđenom programu i daje tumačenja i pojašnjenja o postupku donošenja zakona i drugih propisa”, započeo je Jandroković svoj podulji odgovor pa nastavio:

“Vi ste predložili izmjene poslovnika i podnijeli ste to 22. veljače. U intervjuu kažete da Vam nisam odgovorio 7 dana. Ovdje sam donio svoj odgovor od 24. veljače. Vi ste to primili 27. veljače. To je prva stvar, govorili ste neistinu.”

Potom je obrazlagao kako je poštovao svu proceduru:

“Drugo, Poslovnikom Hrvatskog Sabora u članku 172. propisano je da pravo predlagatelja zakona ima svaki zastupnik, klubovi zastupnika, radna tijela Sabora te Vlada. Pravo predlaganja drugih akata imaju isti predlagatelji osim ako je Ustavom, ovim poslovnikom ili zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela ili određeni broj zastupnika. Člankom 60., stavak 1., izrijekom je propisano kako Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predlaže donošenje i promjene Poslovnika.”

Istaknuo je da se sedam puta od 2013. godine mijenjao Poslovnik i da je svaki put to predlagao Odbor.

“Držao sam se Poslovnika i dosadašnje prakse, a Vi mene optužite da ja Vas blokiram u reformi Sabora, a nisam Vas blokirao nego uputio na Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav”, rekao joj je.

Selak Raspudić je potom naljutilo što joj Jandroković nije dao više vremena za odgovor na njegovo izlaganje nego samo 30 sekundi koliko je predviđeno institutom Povrede poslovnika.

“Vi možete 10 minuta govoriti da ja lažem, a ja mogu Vama odgovoriti u 5 sekundi. E to tako ne može, zato će se reforma Sabora dogoditi!”, poručila je Selak Raspudić.

Nakon toga ju je Jandroković uputio na slobodni govor te poručio: “Ne mogu s vama ovako polemizirati.”

Nakon što je nekoliko zastupnika održalo slobodni govor, Selak Raspudić se ponovno javila zbog povrede Poslovnika te požalila što je rasprava nastavljena bez da joj odgovoreno na njezinu povredu Poslovnika.

“Vašem proceduralnom nasilju doći će jednom kraj, i to skoro”, poručila je kasnije u slobodnom govoru.

“Ne možete vi gospodine Jandroković u Saboru, koje nije vaša lokalna birtija, iščitavati novine i prepirati se o njihovom sadržaju”, dodala je.

Budući da je zastupnica Selak Raspudić nastavila inzistirati da je povrijeđen Poslovnik i u nastavku sjednice, a predsjednik Sabora je ocijenio da se radi o replikama, dobila je tri opomene zbog čega je izgubila pravo govora.

