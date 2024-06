Oporba očekuje sankcije HDZ-a za gradonačelnika koji se potukao s vojnikom

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Fizički sukob gradonačelnika Novog Marofa i donedavnog saborskog zastupnika HDZ-a Siniše Jenkača s 52-godišnjim muškarcem osudili su u utorak saborski zastupnici, a u oporbenim redovima očekuju da ga njegova stranka sankcionira.

„Ne znam, vidio sam što se dogodilo i, naravno, osuđujem svako nasilje. Ne znam okolnosti, ne znam što je dovelo do toga da dođe do uporabe fizičke sile, to je prvo u nadležnosti županijske organizacije”, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na pitanja novinara hoće li u stranci biti sankcija za Jenkača.

Nije, dodao je, imao vremena za razgovor o toj temi sa stranačkim vrhom. Na pitanje zašto je Jenkač pitanje za županijsku organizaciju dok je župan Požeško-slavonske županije Alojz Tomašević bio tema i premijera Andreja Plenkovića i vrha stranke, Jandroković je kazao da se tada „na razini županijske organizacije nije dogodilo ono što se trebalo dogoditi”.

Na podsjetnik novinara kako ni za varaždinskog župana Anđelka Stričaka za sukob u ugostiteljskom objektu nije bilo sankcija, predsjednik Sabora poručio je da okolnosti nisu iste. „Mislim da je župan Stričak tada bio napadnut, ako se ne varam, i da je dobio i on udarac”, rekao je.

Dodao je kako ovakvi slučajevi nanose štetu stranci te da uvijek „radimo da takve slučajeve označimo i kada za to postoje razlozi da se onda i sankcioniraju”.

“Opasno, pogotovo ako je osoba stručna u borilačkim vještinama”

Predsjedniku SDP-a Peđi Grbinu se čini da je to malo više od pitanja treba li ga stranka kazniti jer po onome što je pročitao u medijima govori se o pokušaju nanošenja teških tjelesnih ozljeda, što, ističe, nije bezazleno kazneno djelo. „To je opasno, pogotovo ako se radi o osobi koja je stručna u korištenju borilačkih vještina, ali i otegotna okolnost vezana uz ovo djelo, koje je Jenkač i priznao. S obzirom da se radi o ozbiljnom kaznenom djelu, mislim da je to trenutak u kojem bi se svi trebali ponašati na isti način”, istaknuo je.

Kod nas u stranci, napomenuo je, kada se nekome na teret stavlja takvo kazneno djelo ili se osoba sama povuče, što je pravilo, ili stranka reagira. Ne možeš smijeniti izabranog načelnika ili saborskog zastupnika, ali možeš reagirati na ono što se tiče stranačkih funkcija, poručio je.

Mostov Nikola Grmoja kazao je da ne zna što je točno posrijedi, ali će o tome odlučiti HDZ. „Vidio sam da je pretukao jednog vojnika i svakako neprimjereno da se političar tuče ili koristi fizičku silu. Sad nije zastupnik, njegova stranka bi trebala reagirati i pretpostavljam da će ga sankcionirati”, istaknuo je.

