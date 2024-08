FOTO / Vrijeme se naglo mijenja, Hrvatskoj prijete bujične poplave, a krajem tjedna stiže nam i Ernesto

Podijeli :

REUTERS/Nicola Muirhead / NOAA/Handout via REUTERS

Uragan Ernesto pred istočnom obalom Sjeverne Amerike skrenuo je prema sjeveroistoku, slijedi Golfsku morsku struju i prelazi Atlantik. Ernesto će do zapadnih obala Europe doći će za 5 dana, a na vrijeme kod nas djelovat će krajem idućeg tjedna.

Ernesto donosi vlažan nestabilan zrak iz područja Kariba spojit će se i produbiti stacionarnu ciklonu sjeverno od Velike Britanije. Nad europsko kopno pritječe nestabilan

atlantski zrak dolazi do alpske prepreke i glavninom struji prema istoku sjeverno od Alpa.

Veća količina nestabilnog zraka prodrla je nad zapadno Sredozemlje gdje se formirala Genovska ciklona. Vlažna nestabilna zračna masa dolazi na mjesto suhe vruće zračne mase, a na mjestu njihovog dodira dolazi do jakog razvoja grmljavinskih oluja koje čine frontalnu zonu koja se proteže sjeverno od Alpa.

Nad Genovskim zaljevom, sjevernom Italijom i sjevernim Jadranom razvila se visinska ciklona u kojoj je intenzivan razvoj oblaka vertikalnog razvoja (kumulonimbusnih super stanica) uz jake grmljavinske oluje i pljuskove kiše.

Slijedi zahlađenje

Danas u nedjelju očekujemo premještanje nestabilnog zraka nad naše krajeve, a poslijepodne i u noći na ponedjeljak prolaz hladne fronte uz grmljavinu pljuskove udare vjetra i pad temperature zraka. Prijepodne će biti promjenljivo oblačno a u istočnim krajevima unutrašnjosti i na Jadranu pretežno sunčano.

Oko podneva sa zapada i jugozapada će se naoblačenje proširiti na veći dio unutrašnjosti te sjeverni i srednji Jadran. Poslijepodne i u noći na ponedjeljak grmljavinski pljuskovi uz mjestimice obilne oborine praćene udarima vjetra proširiti će se na cijelu zemlju. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak a na južnom Jadranu jugo.

U noći na ponedjeljak u Istri i na Kvarneru te podvelebitskom primorju zapuhat će iznenada punom snagom bura, a na srednjem i južnom jugo. Najviše dnevne u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti od 28 do 30, u Slavoniji i Baranji od 32 do 38 a na Jadranu od 32 do 35°C.

Naglo osvježenje na pomolu, stižu pljuskovi praćeni vjetrom, evo za koliko bi trebala pasti temperatura

U ponedjeljak malo hladnije , pretežno oblačno s pljuskovima kiše, grmljavinom i lokalno pojačanim vjetrom. Obilne oborine prijepodne na Jadranu i uz Jadran, a poslijepodne u istočnim krajevima unutrašnjosti. Mjestimice pljuskovi intenziteta tropskih pljuskova s količinom oborine do 50 litara kiše na četvorni metar u sat vremena što može dovesti do pojave bujičnih poplava.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 15 do 18, na Jadranu oko 21. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti oko 22 a na Jadranu i uz Jadran do 32. Na sjevernom Jadranu zapuhat će bura, jaka u podvelebitskom primorju a na srednjem i južnom jugo.

U utorak i srijedu postupno smirivanje vremena uz promjenljivu naoblaku i poslijepodnevne pljuskove. U utorak ujutro u kotlinama unutrašnjosti moguća je mjestimice magla. Od sredine tjedna stabilizacija vremena uz obilje sunca i rast temperatura zraka. Stabilno i toplo zadržat će se do početka idućeg tjedna a onda nam dolaze ostatci Ernesta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.