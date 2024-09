Benčić: Dok su nas prozivali zbog rabljenih tramvaja, kupovali su trajekte koji su bili za rezališta

Podijeli :

Sandra Benčić, saborska zastupnica i koordinatorica Možemo, bila je gošća Novog dana kod Mašenke Vukadinović.

Nakon tragedije na Lastovu i incidenata koji su uslijedili, probleme u Jadroliniji smijenjen je – tehnički direktor.

“Neprimjeren je način na koji su Plenković i Butković reagirali na jednu od najvećih tragedija u Jadroliniji. Nisu se javljali danima, nisu pokazali ni minimalnu empatiju ni sućut onima koji su pogođeni. To je neprihvatljivo, a još je neprihvatljivije reći da je politički napad na njih kad ih se zbog toga proziva”, jasna je Benčić.

Dodaje i kako to hoće li otpustiti ili neće nekog tehničkog direktora neće riješiti problem koji traje otkad je Plenković na vlasti.

“Neobično je što nitko nije ni nudio ostavku, posebno direktor Jadrolinije. Naravno, ne mora se ta ostavka prihvatiti, ali to je neki standard koji mi u Hrvatskoj nemamo. To pokazuje kakvu odgovornost pokazuju onima koji ih zapošljavaju, a to su građani”, govori.

“Jadrolinija ima primarnu funkciju održavanja života na našim otocima. Bez nje, to je, kao da nemate cestu, a ne auto. To je primarna funkcija, da služi našim građanima, a onda i turističkoj sezoni. Na prvom mjestu nam moraju biti dostupnost prijevoza i sigurnost građana. Ne može opravdanje biti to što smo uložili u Rafalee. Ne može mi nitko tvrditi da se u 10 godina nisu mogla naći sredstva, da nitko nije osmislio model kako povezati i revitalizirati naš brodarski institut, koji su uništili, naša brodogradilišta i Jadrolinijinu flotu kako bismo napravili cijeli krug usluga za naše građane koji ima smisla”, kaže koordinatorica Možemo.

Spomenula je i prozivke na račun zagrebačke gradske vlasti zbog nabave rabljenih tramvaja. “Prozivali su nas zbog toga, a oni su tada nabavljali trajekte koji su, kako čujemo, bili za rezališta, a ne za plovidbu”, kaže.

Državni resursi

Plenković je u utorak poručio kako se tema Jadrolinije koristi da se makne fokus s toga kako Milanović koristi vojne helikoptere.

“Prvo, izjava Plenkovića da je to prioritet i da o tome treba pričati, pokazuje njegov ozbiljan odmak od realnosti. Kako je nama važnije kako se voze njih dvojica u odnosu na to kako se vozi 3,6 milijuna nas? Puno je važnije pitanje kako se voze otočani, koliko je dostupan javni prijevoz u ruralnim područjima, kakvi su nam vlakovi… To je puno važnije od toga kako se vozi on ili predsjednik. Slažem se, neki podaci moraju biti javni, koliko je potrošeno, a neki moraju biti tajni jer se radi o štićenim osobama. Ne mislim da on, kako je rekao, treba plivati na otoke. Ne treba od toga raditi dramu, kao što ne treba raditi dramu ni od toga kako putuje predsjednik. Ja očekujem da oni brinu o tome kakva je naša sigurnost u prometu. Vidjeli smo ovo ljeto, imali smo katastrofalno velik broj nesreća koje su završile smrtnim posljedicama. Što tu ne valja?”, pita se Benčić.

“Oni podhitno moraju nalaziti teme koje potiču niske strasti da bi se maknula pozornost s njihove dokazane nesposobnosti da upravljaju javnim sustavima. To se vidi na HŽ-u, Jadroliniji i masi drugih aspekata. Plenković ima treći mandat, on ne može reći da je došao jučer i nije stigao nešto napraviti. Ne da nema pomaka u javnom sektoru, nego ima nazadovanja. Flota propada, vlakovi su sporiji, sve je manje prijevoza u ruralnim područjima”, govori Benčić.

Porez na nekretnine

Naglašava kako se dosta bave temom priuštivog stanovanja.

“Jedna mjera poput uvođenja poreza je neće riješiti. Nama je ključni problem što se u Hrvatskoj štedi u nekretninama i spekulativno se ulaže. Nekretninsko tržište nam služi kao alternativno tržište kapitala. Mi se zalažemo za porez na nekretninsko bogatstvo. Ne bismo mijenjali ništa za kuću ili stan koji služe za stanovanje i jednu vikendicu. Zašto? Jer to čini okosnicu dobrog života, standarda koji želimo za sve građane. Porez na nekretnine, da bi bio pravedan, mora biti progresivan. Ne možemo jednako oporezivati nekoga tko ima jednu nekretninu, kao onoga tko ih ima osam. Ovisno o broju nekretnina taj porez mora rasti”, objašnava dodajući kako žele da stanovi služe za stanovanje. “To više nije tako, mnogima služe kao oblik štednje ili špekulativnog ulaganja”, kaže Benčić.

Prema njenim riječima, porezni teret je na srednjoj klasi i nižoj srednjoj klasi. “Ministar Primorac se tome čudi, a stranka za koju radi je to napravila”, kaže.

“Oni imaju Superhik logiku, štitimo bogate, stavljamo teret na siromašne. S tim se treba prestati. Ne vjerujem da je HDZ sposoban provesti tu vrstu reforme na pravedan način. Nisam to dosad vidjela, nikad nisu imali političke hrabrosti da to naprave. Kad se rade intervencije u porezni sustav, teret se treba prebaciti na nekretnine i kapital. Sad su to privilegirani sektori. Kad bi to napravili, mogli bi smanjivati poreznu presiju na potrošnju i rad i tada bi se stvorila prilika da većina u ovoj zemlji živi bolje. A kod nas rastu nejednakosti, 10 posto najbogatijih drži polovicu svega, najsiromašniji imaju izuzetno mali dio ukupne imovine”, objašnjava.

Govoreći o vladinim mjerama i subvenciji za energente, Benčić kaže kako nije dobra logika koja jednako subvencionira cijene energenata umirovljeniku s 500 eura mirovine i jednom ministru. “Mi hoćemo da se mjere kalibriraju. Ne može cijena rasti horizontalno svima, ne može svima rasti za isti postotak. Moramo naći način kako da kućanstvima s niskim dohotkom, a posebno umirovljenicima, maksimalno subvencioniramo cijenu energenata”, kaže.

Zabrana izložbe

Miro Bulj zabranio je održavanje izložbe u gradskim prostorijama jer projekt financira SNV.

“2024. u Hrvatskoj netko je zabranio izložbu srpskih nošnji. Ja mogu reći da se radi o diskriminaciji na etničkoj osnovi, ali i ozbiljnom kršenju prava na slobodu umjetničkog izražavanja. Ali pustimo to. Vratimo se Sinju. Često idem tamo, Sinj je grad dobrodošlice, Sinjani se ponose time. Prvi tko treba ovo osuditi su sami Sinjani i vjerujem da i osuđuju jer ih pokazuje u jednom svjetlu u kojem se oni ne žele prikazati. Bulj je išao kontra Ustava da bi dobio poen od političke desnice, ali je i uvrijedio identitet tog grada. Sinj ima zanimljivu i živahnu kulturnu scenu i to zatirati na ovakav način je po meni neprihvatljivo. Nadam se da će tu biti reakcija i političkih instanci. Onaj tko političku karijeru gradi na stvarnju mržnje i straha prema drugima neće uspjeti jer to nije ono što građanima treba. Ovo je već moment širenja srbofobije”, kaže Benčić.

